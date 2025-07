Le message fort de Dries Mertens sur la Palestine

Depuis plusieurs années, la situation en Palestine est plus qu’alarmante. Encore plus ces derniers mois alors qu’Israël bloque toutes les aides humanitaires en direction de Gaza et que la famine touche de plein fouet le peuple palestinien.

Il y a quelques jours, la star de Tottenham Heung-min Son avait pris position, appelant aux dons pour sauver Gaza de cette situation dramatique. C’est au tour de Dries Mertens de prendre position. L’international belge, sur son compte instagram a été très clair : «"Gaza est affamée par Israël. Publie-le. Dis-le. Partage-le. Agis"», a-t-il lancé.