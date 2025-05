Le FC Barcelone va offrir un nouveau contrat faramineux à Lamine Yamal

Le FC Barcelone est métamorphosé depuis plusieurs mois. Outre l’arrivée d’un Hansi Flick qui a changé beaucoup de choses dans la construction de l’effectif et sa capacité à donner de la confiance à des joueurs perdus sous Xavi, Lamine Yamal a également su porter le Barça à de nombreuses reprises cette saison. Brillant lors de sa première saison, le crack de 17 ans prouve qu’il est l’un des plus grands phénomènes que le football a vus ces dernières années à travers des performances mystiques pour un joueur de son âge.

Toujours aussi important pour les Catalans sous l’égide du coach allemand, le prodige barcelonais est en train de prendre une incroyable dimension. Auteur de 13 buts et 20 passes décisives en 48 matches, Lamine Yamal s’affirme simplement comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Décisif dans les grands rendez-vous et importants dans la course à la Liga et à la Ligue des Champions pour le Barça, le numéro 19 catalan est devenu tout simplement le visage du FC Barcelone. Mieux encore, les comparaisons avec Lionel Messi font que Lamine Yamal est considéré comme l’élu qui va ramener le club catalan au sommet du football mondial dans les prochaines années.

Le Barça va blinder Lamine Yamal

Une situation qui force donc le Barça à agir en conséquence. Alors que la fin de saison n’est pas encore arrivée et que des trophées majeurs restent à acquérir, le club catalan commence déjà à se projeter sur l’avenir. Un futur où Lamine Yamal occupe forcément une place centrale. En ce sens, les dirigeants catalans aspirent à sécuriser l’avenir de leur crack sur le long terme. Ainsi, Sport nous indique ces dernières heures que le FC Barcelone va blinder Lamine Yamal jusqu’en 2030. Pour y parvenir, les dirigeants barcelonais attendent le 13 juillet prochain quand leur crack aura 18 ans et pourra enfin parapher des contrats longue durée.

Un nouveau bail qui inclut forcément des avantages juteux pour le natif d’Esplugues de Llobregat. En effet, selon la publication ibérique, le gaucher bénéficiera d’une belle revalorisation salariale et d’une clause libératoire pharaonique qui devrait assurer son avenir en Catalogne. Lié avec le Barça jusqu’en 2028 par une clause activée la saison passée, Lamine Yamal va donc bénéficier d’un tout nouveau contrat à la hauteur de son talent et qui va permettre aux Catalans, en proie à des difficultés financières ces dernières saisons, de sécuriser un avenir sportif radieux. En attendant, il faudra que les Catalans se qualifient pour leur première finale de Ligue des Champions ce mardi depuis 2015 en allant chercher un résultat positif sur la pelouse de l’Inter Milan ce soir à 21h.