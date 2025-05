Nantes : Waldemar Kita justifie le départ d’Antoine Kombouaré

C’était dans l’air, c’est officiel depuis quelques minutes. Malgré le maintien du FC Nantes en Ligue 1, Antoine Kombouaré a été démis de ses fonctions d’entraîneur par les Canaris. Un choix expliqué par le patron du club des bords de l’Erdre, Waldemar Kita.

«Je voudrais remercier Antoine pour le travail effectué durant ces 14 derniers mois. Je pense que peu de gens se rendent compte du rythme, de la pression et de la fatigue physique et mentale d’un entraîneur. Antoine a réussi à maintenir le club dans l’élite deux saisons de suite alors que la situation économique est difficile. C’est une page qui se tourne et un nouveau chapitre qui s’ouvre avec une feuille de route claire : repartir de l’avant en prônant le beau jeu et en faisant confiance à la formation», a-t-il déclaré sur le site officiel des Canaris.