Braga : Joao Moutinho prolonge une année supplémentaire

À 38 ans, Joao Moutinho n’en a pas fini avec le football ! Après une saison en demi-teinte avec Braga sur le plan collectif comme individuel, l’ancien milieu de l’AS Monaco a prolongé son contrat avec le club portugais ce lundi soir. Il est désormais lié au club jusqu’en 2026. Au micro de la chaîne officielle du club, NEXT, il est revenu sur sa décision de continuer l’aventure pour une troisième saison à Braga.

«Ce renouvellement est le signe que j’ai bien joué, que j’ai pu aider et contribuer à la réalisation des objectifs de l’équipe et de Braga. Nous n’avons pas atteint tous nos objectifs – car nous en voulons toujours plus – mais j’ai bien joué et ce renouvellement en témoigne. J’ai toujours voulu m’améliorer chaque jour, chaque année, pour faire mieux que la saison précédente», raconte l’ancien joueur de Porto et Wolverhampton.