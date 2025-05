LdN, Portugal : CR7, Rodrigo Mora et 4 Parisiens convoqués

Devant défier l’Allemagne le mardi 3 juin à 20h45 en demi-finale de la Ligue des Nations, le Portugal vient de dévoiler sa liste pour la compétition. On y retrouve notamment quatre joueurs du Paris Saint-Germain avec Nuno Mendes, Vitinha, João Neves et Gonçalo Ramos.

Parmi les joueurs présents, on retrouve bien entendu les cadres comme Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo. Petite nouveauté dans la liste, la révélation et pépite du FC Porto, Rodrigo Mora, a été sélectionnée à 18 ans. Une belle récompense pour le jeune milieu offensif.

La liste complète

Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP) et José Sà (Wolverhampton)

Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Wolverhampton), Ruben Dias (Manchester City), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Juventus), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) et Nuno Tavares (Lazio)

Milieux : Joao Palhinha (Bayern Munich), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Rodrigo Mora (FC Porto), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Manchester City) et Bruno Fernandes (Manchester United)

Attaquants : Pedro Gonçalves (Sporting CP), Francisco Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Trincao (Sporting CP), Rafael Leao (AC Milan), Joao Félix (AC Milan), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) et Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)