La suite après cette publicité

Comme chaque lundi, le classement des top buteurs européens se met à jour avec ce 31e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Premier comme souvent dans ce classement, Erling Braut Haaland reste bloqué à 36 buts en 34 matches. Préservé contre Chelsea (1-0), il n’a joué que quelques minutes en fin de match. Néanmoins, son avance reste impressionnante et il sera difficile de le rejoindre.

Derrière lui, son principal dauphin est Enner Valencia. Le buteur de Fenerbahçe a inscrit 28 buts en 29 matches et reste sur une nouvelle réalisation hier face à Hatayspor (3-0). Il devance de justesse Kylian Mbappé qui clôture ce podium. Encore décisif hier soir face à Auxerre (2-1), le buteur du Paris Saint-Germain s’est fendu d’un précieux doublé. En pleine remontée, il affiche désormais pas moins de 28 buts en 32 matches.

À lire

Mercato : Chelsea prépare déjà un chèque XXL pour son futur attaquant

Kane et Lacazette bien placés

En quatrième position, Harry Kane suit le tempo avec ses 28 buts en 37 matches. Battu 3-1 par Brentford avec Tottenham, il a encore été l’un des rares à briller côté Spurs. Plus loin, on retrouve un autre français à la cinquième place, Alexandre Lacazette. Dans une belle forme avec l’Olympique Lyonnais, il a encore marqué contre l’AS Monaco. Son compteur est désormais crédité de 26 buts en 33 matches. C’est un peu mieux que Kyogo Furuhashi. Sixième avec 25 buts en 34 matches, le Japonais a marqué samedi contre St-Mirren (2-2).

La suite après cette publicité

Régulier sur les dernières semaines, le buteur ukrainien Artem Dovbyk maintient sa dynamique avec 24 réalisations en 27 rencontres. Le joueur du Dnipro-1 a encore été précieux vendredi dernier face à Kolos Kovalivka (2-1). Absent contre le Gazovik Orenbourg (2-2), Malcom stagne à la huitième place avec 23 buts en 27 matches. Le Brésilien fait un peu mieux que Victor Osimhen muet contre l’Inter Milan (3-1) et toujours crédité d’un bilan de 23 buts en 30 matches. Enfin, l’Écossais Lawrence Shankland conserve la dixième place grâce à un nouveau but contre Aberdeen avec Heart of Midlothian (2-1).

Onzième, Hugo Cuypers (La Gantoise) échoue aux portes du top 10 avec 23 réalisations. Kevin van Veen (Motherwell), Robert Lewandowski (FC Barcelone) et Jonathan David (Lille) suivent avec 22 buts inscrits. Juste derrière, Mehdi Taremi (FC Porto) et Ayase Ueda (Cercle Bruges) s’accrochent avec 21 réalisations. Ivan Toney (Brentford), Folarin Balogun (Stade de Reims), Lautaro Martinez (Inter Milan), Jean-Pierre Nsamé (Young Boys de Berne), Quincy Promes (Spartak Moscou), Guido Burgstaller (Rapid Vienne) et Habib Diallo (Strasbourg) comptabilisent 20 buts sur cette saison.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens