Comme chaque lundi, le classement des top buteurs européens se met à jour avec ce 30e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. L’eau mouille, le feu brûle et Erling Braut Haaland est leader du classement des top buteurs européens. Toujours aussi incroyable dans ses performances, le Norvégien a ajouté un nouveau pion à sa collection contre Everton (3-0). Il compte désormais 36 buts en 33 matches.

Cela lui permet de conserver l’avantage sur Enner Valencia qui stagne avec 27 buts en 28 matches. L’attaquant de Fenerbahçe n’a pas joué ce week-end et voit dans son rétroviseur un autre buteur de Premier League débouler. Transformant un penalty lors d’une défaite 2-1 contre Aston Villa, Harry Kane n’a pas pu empêcher une nouvelle défaite de Tottenham (2-1). L’attaquant des Spurs reste néanmoins sur d’excellents standards, lui qui affiche pas moins de 27 buts en 36 matches.

La Ligue 1 en force

Au pied du podium, on retrouve deux représentants de Ligue 1. Double buteur contre Ajaccio (5-0), Kylian Mbappé termine bien la saison et comptabilise désormais la bagatelle de 26 buts en 31 matches. Battu par Clermont (2-1), Alexandre Lacazette a loupé un penalty qui aurait pu lui permettre d’être à la même hauteur. Néanmoins, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais poursuit son incroyable saison avec ses 25 réalisations en 32 rencontres. Balayé par les Glasgow Rangers dans le Old Firm (3-0), le Japonais Kyogo Furuhashi se retrouve sixième avec ses 24 buts en 33 matches.

Jouant ce midi face au FK Mynaï avec le Dnipro -1 (1-0), Artem Dovbyk a encore trouvé la faille, lui qui avait marqué contre Oleksandriïa en milieu de semaine (1-1). Il arrive septième avec 23 buts en 26 matches. Huitième, Malcom poursuit sa fin de saison canon et a de nouveau marqué contre Krasnodar (2-2). Il est désormais crédité de 23 buts en 27 matches. Ayant disputé deux matches de plus, Victor Osimhen se saisit de la neuvième place. Ce week-end, il n’a pas su trouver la faille contre Monza (défaite 2-0). Enfin, l’Écossais Lawrence Shankland arrive dixième suite à un nouveau but contre St. Mirren (2-2) qui lui permet de comptabiliser 22 réalisations en 34 rencontres.

Onzième, Kevin van Veen (Motherwell) suit avec 22 buts inscrits. Juste derrière, Jonathan David (Lille) et Robert Lewandowski (FC Barcelone) s’accrochent avec 21 réalisations. Ivan Toney (Brentford), Lautaro Martinez (Inter Milan), Hugo Cuypers (La Gantoise) et Habib Diallo (Strasbourg) comptabilisent 20 réalisations sur cette saison. Aux portes du top 10 également, on retrouve Mohamed Salah (Liverpool), Loïs Openda (Lens), Cédric Itten (Young Boys de Berne), Folarin Balogun (Stade de Reims), Guido Burgstaller (Rapid Vienne), Cédric Itten (Young Boys de Berne) et Fabio Borini (Fatih Karagümrük) avec 19 buts.

Le classement des tops buteurs européens