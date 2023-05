La suite après cette publicité

Comme chaque lundi, le classement des top buteurs européens se met à jour avec ce 29e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme toujours, c’est Erling Braut Haaland qui trône largement en tête avec 35 buts en 32 matches. Muet ce week-end lors de la victoire contre Leeds (2-1), il a été décisif en revanche contre West Ham mercredi dernier avec une réalisation lors d’un succès éclatant (3-0).

Dans le reste du podium, les deux concurrents au Norvégien sont toujours l’Equatorien Enner Valencia et l’Anglais Harry Kane. Malheureusement pour le joueur du Fenerbahce, il n’a pas marqué contre Giresunspor (1-1) en championnat, ce qui a permis à Kane de réduire son écart et de se rapprocher de la 2ème place au classement des buteurs européens. L’Anglais a marqué l’unique but de la rencontre dans la victoire de Tottenham (1-0) face à Crystal Palace.

Au pied du podium, on retrouve Kylian Mbappé et ses 24 buts en 30 matches. Dans la victoire du PSG (3-1) contre Troyes au stade de l’Aube, la pépite française de Bondy a ouvert le score pour les Parisiens après une semaine mouvementée dans le club de la Capitale, marquée par l’affaire Lionel Messi. Il conforte ainsi sa 4ème place au classement des buteurs et continue de s’accrocher au podium en espérant se glisser sur les marches du Top 3 avant la fin de la saison.

L’homme de ce weekend n’est autre qu’Alexandre Lacazette de l’Olympique Lyonnais. L’attaquant de 31 ans, qui était pour récemment sorti du Top 10 dans les précédents points buteurs européens, a marqué quatre réalisations dans un match complètement fou contre Montpellier (5-4). Un quadruplé historique qui a offert une précieuse victoire à son équipe et qui permet au joueur de revenir dans le classement pour camper désormais la 5ème place. Une remontée époustouflante pour un buteur en grande forme.

Juste derrière, Lawrence Shankland (Hearts) s’accroche avec 21 réalisations. Ivan Toney (Brentford), Hugo Cuypers (La Gantoise), Kevin van Veen (Motherwell) comptabilisent aussi 20 réalisations sur cette saison. Aux portes du top 10 également, on retrouve Mohamed Salah (Liverpool), Robert Lewandowski (FC Barcelone), Loïs Openda (Lens), Lautaro Martinez (Inter Milan), Cédric Itten (Young Boys de Berne), Cédric Itten (Young Boys de Berne) et Fabio Borini (Fatih Karagümrük) avec 19 buts. Folarin Balogun (Stade de Reims), Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Ayase Ueda (Cercle Bruges) et Gianni Bruno (Saint-Trond) sont plus loin avec 18 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens

1) Erling Braut Haaland (22 ans/Manchester City/Norvège) - 35 buts en 32 matches

2) Enner Valencia (33 ans/Fenerbahçe/Équateur) - 27 buts en 28 matches

3) Harry Kane (29 ans/Tottenham/Angleterre) - 26 buts en 35 matches

4) Kylian Mbappé (24 ans/Paris Saint-Germain/France) - 24 buts en 30 matches

5) Alexandre Lacazette (31 ans/Olympique Lyonnais/France) - 24 buts en 31 matches

6) Victor Osimhen (24 ans/Napoli/Nigéria) - 23 buts en 28 matches

7) Kyogo Furuhashi (28 ans/Celtic Glasgow/Japon) - 23 buts en 31 matches

8) Malcom (26 ans/Zenit/Brésil) - 22 buts en 26 matches

9) Jonathan David (23 ans/Lille OSC/Canada) - 21 buts en 33 matches

10) Artem Dovbyk (25 ans/Dnipro -1/Ukraine) - 21 buts en 24 matches