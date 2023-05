Comme chaque lundi, le classement des top buteurs européens se met à jour avec ce 28e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme toujours, c’est Erling Braut Haaland qui trône largement en tête avec 34 buts en 30 matches. Muet ce week-end lors de la victoire contre Fulham (2-1), il a été décisif en revanche contre Arsenal mercredi dernier avec un pion lors d’un succès éclatant (4-1).

L’écart est creusé avec son plus proche poursuivant Enner Valencia. Le buteur équatorien sort de deux matches sans marquer, que ce soit contre Istanbulspor (3-3) ou Sivasspor (3-1). Néanmoins la saison reste solide pour l’ancien de West Ham et Everton. Le podium est complété par le buteur anglais Harry Kane. S’il n’a pas marqué jeudi dernier contre Manchester United (2-2), il a su faire parler la poudre ce dimanche lors de la défaite 4-3 contre Liverpool. Il dispose désormais de 25 buts en 34 matches.

Au pied du podium, on retrouve Kylian Mbappé et ses 23 buts en 29 matches. Malgré la défaite 3-1 contre Lorient, il a su faire preuve de malice pour marquer. Le joueur du Paris Saint-Germain double Kyogo Furuhashi qui a remporté les demi-finales de Coupe d’Ecosse hier contre les Rangers (1-0) et reste bloqué à 23 buts en 31 matches. Entrée fracassante en revanche de Malcom qui retrouve le top 10. L’ailier brésilien affiche une forme éclatante avec le Zenit où il a inscrit un quadruplé contre le Krylya Sovetov (5-1).

Au septième rang, Victor Osimhen recule un peu. Contre la Salernitana (1-1), il a beaucoup tenté sans trouver la faille et dispose désormais de 21 buts en 26 matches. Aux huitièmes et neuvièmes positions, on retrouve Lawrence Shankland et Jonathan David avec 21 buts en 32 matches. Les deux buteurs n’ont pas marqué ce week-end en revanche. Enfin, le dixième rang revient au buteur ukrainien Artem Dovbyk qui poursuit son excellente saison avec 20 buts en 22 matches. Buteur contre le Rukh Lviv (3-2) puis l’Inhoulets Petrove (2-0), l’attaquant du Dnipro-1 s’offre une belle remontée.

Juste derrière, Kevin van Veen (Motherwell), Ivan Toney (Brentford), Hugo Cuypers (La Gantoise), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) comptabilisent aussi 20 réalisations sur cette saison. Aux portes du top 10 également, on retrouve Ivan Toney (Brentford), Robert Lewandowski (FC Barcelone) et Fabio Borini (Fatih Karagümrük) avec 19 buts. Folarin Balogun (Stade de Reims), Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Ayase Ueda (Cercle Bruges), Cédric Bakambu (Olympiakos), Gianni Bruno (Saint-Trond) et Cédric Itten (Young Boys de Berne) sont plus loin avec 18 réalisations.

