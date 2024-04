L1 : l’OL s’offre Monaco et se replace dans la course à l’Europe !

La 31e journée de Ligue 1 était très animée et après un excellent derby breton entre Rennes et Brest (4-5), l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco croisaient le fer. À domicile, les Gones pouvaient s’emparer de la 7e place et faire un gros coup dans la course à l’Europe tout en revenant à deux points de Lens (6e). Pour Monaco, l’idée était de conforter la deuxième place en prenant provisoirement cinq et six points d’avance sur Brest et Lille. Pour cette rencontre, l’OL optait pour du classique mis à part la titularisation de Clinton Mata en lieu et place de Nicolas Tagliafico suspendu. Devant, Ernest Nuamah et Saïd Benrahma épaulaient Alexandre Lacazette. Du côté monégasque, un 4-4-2 était choisi avec Takumi Minamino et Maghnés Akliouche en soutien du duo Wissam Ben Yedder - Folarin Balogun. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne fallait pas arriver en retard. Après une vingtaine de secondes, Maghnés Akliouche remisait vers la surface pour Folarin Balogun qui déviait vers la droite pour Wissam Ben Yedder. Ce dernier ne se faisait pas prier pour marquer, mais son but était refusé… Avant d’être finalement validé par l’arbitrage vidéo (1-0, 1re). Surpris par la réalisation rapide des Monégasques, Lyon accusait le coup dans ce début de rencontre. Folarin Balogun pensait d’ailleurs doubler la mise, mais son but était refusé pour hors-jeu (15e). Youssouf Fofana allait ensuite tester Anthony Lopes de loin, mais le portier rhodanien était vigilant (19e). Dans le dur, l’Olympique Lyonnais tentait de réagir avec une frappe timide d’Ernest Nuamah (21e).

Classement live Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 58 31 17 17 7 7 58 41 3 Brest 56 31 16 16 8 7 49 33 4 Lille 55 31 18 15 10 6 45 27 5 Nice 51 31 11 14 9 8 36 25 6 Lens 46 31 6 13 7 11 39 33 7 Marseille 44 31 9 11 11 9 46 37 8 Lyon 44 31 -9 13 5 13 42 51 9 Rennes 42 31 7 11 9 11 48 41 10 Toulouse 40 31 -2 10 10 11 38 40 Voir le classement complet

Mais l’Olympique Lyonnais allait finir par égaliser. Côté gauche, Saïd Benrahma faisait la différence et centrait fort devant le but. Si Nemanja Matic laissait passer le ballon au premier poteau, Alexandre Lacazette surgissait pour propulser la sphère au fond des filets (1-1, 22e). Un sursaut lyonnais confirmé dans la foulée. Côté droit, Clinton Mata centrait vers Corentin Tolisso dont la frappe manquée revenait sur la gauche de la surface sur Saïd Benrahma qui ne tremblait pas pour donner l’avantage aux siens (2-1, 26e). Lyon faisait alors de plus en plus mal en contre à l’image d’une nouvelle tentative de Saïd Benrahma contrée par Vanderson (31e) ou une situation terminant sur un tir contré d’Ernest Nuamah (45e +3). L’OL menait alors à la pause. Au retour des vestiaires, Monaco haussait le ton, mais cela offrait des possibilités à l’Olympique Lyonnais comme une tête d’Alexandre Lacazette (54e). Les Asémistes avaient néanmoins le match en main. Après une frappe de Youssouf Fofana (56e), Monaco obtenait finalement l’égalisation suite à un but de la tête de Wissam Ben Yedder consécutif à un centre de Denis Zakaria (2-2, 60e). Il passait même proche du triplé quelques minutes plus tard (62e). Mieux, avec l’entrée de Rayan Cherki, Lyon répondait avec une frappe de ce dernier qui était trop croisée (66e). Suite à un centre idéal de Malick Fofana, Rayan Cherki manquait le but alors qu’il était grand ouvert (72e). Breel Embolo allait ensuite donner un coup de casque, mais Anthony Lopes s’imposait (76e). Wissam Ben Yedder allait marquer un troisième but en toute fin de rencontre mais son but était refusé pour une position de hors-jeu (78e). Finalement, l’Olympique Lyonnais arrachait en contre un troisième but quand Alexandre Lacazette mettait Malick Fofana en orbite qui allait jusqu’à fusiller la cage de Radoslaw Majecki (3-2 , 84e). Le Polonais évitait à son club de sombrer en repoussant un tir d’Alexandre Lacazette sur le poteau (87e). Avec cette victoire 3-2, l’Olympique Lyonnais reprend la septième place et revient à deux points du RC Lens (6e). Monaco reste deuxième et laisse ainsi le Paris Saint-Germain devenir champion.