Trophées UNFP 2024 : Kamory Doumbia inscrit le plus beau but de la saison de L1

Les trophées UNFP ont également sacré le plus beau but de Ligue 1 de cette saison 2023/2024. Et après le score d’Éric Roy, c’est un Brestois qui a été récompensé.

La suite après cette publicité

C’est Kamory Doumbia qui a été donné vainqueur grâce à sa volée hors norme pour une première période incroyable face à Lorient ponctuée par un quadruplé inscrit en 26 minutes.