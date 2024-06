ASSE : Bernard Caïazzo justifie la vente du club

La Ligue 1 va retrouver Saint-Étienne dès la saison prochaine. Le club de la Loire va renouer avec l’élite du football français grâce à sa victoire face à Metz lors des barrages. Lundi, l’ASSE a officialisé la vente du club à Kilmer Sports Ventures, un groupe canadien appartenant à Larry Tanenbaum. Après de longs mois de négociations, Bernard Caïazzo est parvenu à vendre son club, dont il est président depuis 20 ans. Une délivrance pour lui, comme il l’a confié au journal L’Équipe : « (quand on a signé l’acte de vente), je me suis dit qu’on avait sauvé le club. Quoi qu’il arrive. Car Ligue 1 ou Ligue 2, cela ne changeait rien pour Kilmer ».

Pour lui, cette vente était une nécessité pour Saint-Étienne continue d’exister dans les championnats de France : « (le club pouvait repartir) dans une sacrée difficulté, avec des emprunts à rembourser, sans savoir où tu vas. De plus, attention aux droits télé. Il existe trois types de club. Ceux de L1 avec des joueurs bankables, comme à Strasbourg, vendu 60 M€. Ceux de Ligue 2, avec des charges de L2 et ceux de L2 avec des charges de L1, comme Bordeaux et Saint-Étienne. C’est le pire cas de figure ».