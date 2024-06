Randal Kolo Muani fait une annonce sur son avenir au PSG

Peu de gens pensaient voir Randal Kolo Muani dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024. Arrivé l’an dernier au Paris Saint-Germain en échange de 90 M€, l’ancien pensionnaire de l’Eintracht Francfort a vécu une saison galère chez les Rouge et Bleu. Censé être un titulaire de Luis Enrique, l’ancien Nantais a rapidement glissé vers le banc de touche. Auteur de 9 buts et de 6 passes décisives en 40 matches, toutes compétitions confondues, RKM n’a pas vraiment fait sensation sur les terrains. Il a surtout fait le buzz sur les réseaux sociaux où son nom de famille était régulièrement moqué en raison de ses prestations insipides.

Pourtant, Kolo Muani est là et bien là avec les Bleus. En sélection, le buteur parisien retrouve d’ailleurs le sourire. Buteur hier face au Luxembourg (3-0), RKM profite de la confiance que lui accorde Didier Deschamps. «La confiance du coach fait partie de mon temps de jeu. Ça fait plaisir de porter ce maillot, de représenter le pays, j’espère continuer comme ça», déclarait-il hier sur TF1. Présent ce midi face aux médias à Clairefontaine, le natif de Bondy s’est de nouveau exprimé sur la différence de son rendement en sélection et au PSG.

RKM ne compte pas quitter le PSG

« Ça me fait du bien, je suis très content de revenir en bleu, de porter ce maillot-là. Pour rebondir sur cette saison, ça fait toujours du bien de marquer, de reprendre confiance. Le coach m’en donne pas mal, j’essaye de la lui redonner comme il se doit. (…) Il y a pas mal de choses. Je connais un peu plus les joueurs ici que ceux que je connais au PSG. C’est les attentes aussi. Au PSG, on attend plus de moi à cause du prix du transfert. Cette pression, je la sens moins ici, c’est pour ça que je joue plus libéré. », a-t-il confié en conférence de presse, après d’évoquer plus particulièrement sa première année au Paris Saint-Germain.

« Ça été une saison très très compliquée. Je n’ai jamais connu autant de difficultés depuis que je fais du foot. Ça fait partie de mon parcours de ne rien lâcher. Tout a été nouveau pour moi : la philosophie et système du coach ou l’environnement. Ça m’a un peu chamboulé, ça va bien depuis quelques semaines ». Enfin, à ceux qui pensaient le voir quitter Paris après cette première année difficile, RKM a mis les choses au point. « Non, il n’y a pas eu de discussions pour savoir si je reste ou si je pars. Je me sens très très bien ici, je ne compte pas partir. » C’est dit !