Euro 2024 : l’Italie dévoile sa liste définitive de 26 joueurs

J-8 avant l’ouverture de l’Euro 2024 qui se tiendra en Allemagne et les sélections qualifiées communiquent au fur et à mesure leur liste définitive pour l’événement sportif. Après l’Angleterre plus tôt dans la journée, c’est au tour de l’Italie, championne d’Europe en titre d’annoncer les 26 joueurs qui voyageront outre-Rhin.

Le 23 mai dernier, le sélectionneur de la Squadra Azzurra, Luciano Spalletti avait dévoilé une liste élargie de 30 joueurs. Et par rapport à celle-ci, le technicien de 65 ans a décidé d’écarter le gardien Ivan Provedel (Lazio), le milieu de terrain Samuele Ricci (Torino) ainsi que l’attaquant Ricardo Orsolini (Bologne). Pour rappel, Giorgio Scalvini (Atalanta) a été contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure.

La liste définitive de l’Italie pour l’Euro 2024

Gardiens : Gianluigi Donnarumma (PSG), Guglielmo Vicario (Tottenham), Alex Meret (Napoli)

Défenseurs : Matteo Darmian (Inter), Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Gianluca Mancini (AS Roma), Raoul Bellanova (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Federico Dimarco (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Bastoni (Inter)

Milieux : Jorginho (Arsenal), Bryan Cristante (AS Roma), Nicolo Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Nicolò Fagioli

(Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Michael Folorunsho (Hellas)

Attaquants : Gianluca Scamacca (Atalanta), Matteo Retegui (Genoa), Giacomo Raspadori (Napoli), Federico Chiesa (Juventus), Mattia Zaccagni (Lazio), Stephan El Shaarawy (AS Roma)