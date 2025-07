L’Euro Féminin 2025 bat déjà tous les records !

Jamais un Euro féminin n’avait suscité un tel raz-de-marée médiatique. Du 2 au 27 juillet 2025, l’Europe vibre au rythme de l’UEFA Women’s Euro 2025, une compétition qui bat tous les records, tant sur le plan sportif que dans l’univers de la communication et de l’engagement digital. Organisé pour la première fois dans un format élargi à 16 équipes, cet Euro se déroule en Suisse, avec des matchs répartis dans huit villes hôtes. Au-delà du terrain, c’est toute l’image du football féminin qui se transforme : audiences démultipliées, sponsors mobilisés, athlètes érigées en icônes, réseaux sociaux en effervescence… En quelques jours à peine, le tournoi s’impose comme un phénomène culturel à part entière, bien au-delà des enjeux purement sportifs. Les données de cette première semaine sont sans équivoque : le football féminin s’impose désormais comme une force médiatique à part entière.

La dynamique numérique observée autour de l’Euro 2025 montre clairement qu’il ne s’agit plus d’un secteur marginal, mais d’un levier majeur en termes d’audience, de visibilité et d’engagement. Pour les marques partenaires, c’est une occasion rare de toucher des publics engagés, bienveillants, connectés et répartis à l’échelle mondiale. Cette analyse met en lumière la nécessité d’adopter une stratégie médiatique mixte, en ajustant les actions selon les spécificités de chaque canal. Et si ce n’est que le début, l’Euro 2025 pourrait bien s’imposer comme un modèle de réussite en matière de marketing sportif féminin. L’étude chiffrée publiée par Onclusive, société spécialisée dans la communication et la veille médias, démontre bien que le football féminin connaît une nouvelle grande révolution et un développement international massif.

Une portée médiatique sans précédent pour le football féminin

L’Euro Féminin 2025 marque un tournant historique en matière de couverture médiatique. En à peine cinq jours, le tournoi a généré près de 25 milliards de contacts médiatiques, en combinant les chiffres des médias traditionnels (24,9 milliards) et ceux des réseaux sociaux (77,9 millions). Ce chiffre colossal, qui dépasse trois fois la population mondiale, atteste de la visibilité planétaire de la compétition. Ce succès s’explique notamment par une stratégie de diffusion omnicanale et une mobilisation sans précédent des rédactions sportives, qui ont relevé plus de 30 000 mentions dans la presse, à la télévision, à la radio et sur le web, dont 67 % au ton positif. La popularité croissante du football féminin dépasse désormais les cercles spécialisés, pour s’imposer comme un sujet d’intérêt général. L’implication sur les réseaux sociaux témoigne d’une communauté passionnée et active : 145 400 mentions ont été relevées dans six langues, avec 67 % de sentiment positif. La star espagnole Alexia Putellas, avec plus de 26 000 mentions, illustre cette nouvelle ère où les athlètes féminines deviennent de puissants vecteurs d’engagement, parfois plus visibles que certaines équipes nationales. Les sponsors, eux aussi, tirent profit de cette exposition : Heineken s’impose sur les réseaux sociaux (46 % des mentions sponsorisées), tandis que Lidl domine dans les médias traditionnels (65 %).

Le taux exceptionnel de 86 % de sentiment positif autour des marques partenaires confirme que le contexte de l’Euro offre une opportunité rare : allier visibilité de masse et image favorable. L’Euro 2025 impose une nouvelle donne pour les marques et les médias : la performance ne se mesure plus seulement en volumes, mais en efficacité et qualité de portée. Les 2 100 mentions sponsorisées sur les réseaux sociaux ont généré 33,8 millions de contacts, mais les médias traditionnels, avec moins de mentions (1 592), ont atteint 759 millions de personnes – soit une efficacité 23 fois supérieure. Cette complémentarité souligne l’importance d’une approche média hybride, adaptée aux codes de chaque canal. L’analyse des données dans six langues et la constance du sentiment positif montrent aussi l’universalité de la passion pour le football féminin. Pour les acteurs du sport et du marketing, l’Euro 2025 devient un laboratoire d’innovation et un modèle de réussite médiatique, où l’engagement digital est désormais central. Le message est clair : le football féminin ne se contente plus de gagner du terrain, il redéfinit les règles du jeu médiatique et marketing. L’Euro 2025 en est la démonstration éclatante.