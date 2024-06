Kylian Mbappé relance la guerre entre la Liga et la Premier League

L’arrivée de Kylian Mbappé a créé un véritable raz-de-marée médiatique en Espagne. Dans les bureaux du Real Madrid, on se frotte les mains avec les retombées médiatiques de sa signature, en attendant les retombées financières et surtout sportives qui ne devraient pas tarder. En Espagne, on évoque aussi un gros coup pour le championnat espagnol, qui manquait de stars.

La suite après cette publicité

Depuis les départs de joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la ligue espagnole avait un peu perdu de sa superbe. Pas sur le plan sportif pour les Madrilènes, mais force est de constater que la hype autour des Clasicos était par exemple bien redescendue depuis les départs des deux ogres. L’arrivée de Mbappé risque ainsi de remettre le championnat espagnol au sommet sur le plan médiatique, même si chez nos voisins, on sait aussi qu’il y a besoin d’un grand Barça pour que la Liga retrouve son statut…

À lire

Le plan d’Hansi Flick pour secouer le vestiaire du FC Barcelone

La Liga double la Premier League ?

Dans un article publié sur son site internet, Marca s’enflamme même et va jusqu’à dire que la Liga a grillé la Premier League. Selon le média, qui n’y va pas de main morte, le championnat espagnol a frappé fort en s’offrant les deux dernières stars mondiales qui ont été sur le marché, à savoir le Bondynois et Jude Bellingham, gagnant le duel face aux écuries anglaises. En plus d’avoir celui qui risque d’être le Ballon d’Or 2024 dans l’effectif, Vinicius Junior, et d’être en pole pour attirer Erling Haaland en 2025.

La suite après cette publicité

Le journal se base notamment sur les études de Football Benchmark pour constater que parmi les 20 joueurs avec la plus grosse valeur du monde, il y a 8 joueurs de Liga (Mbappé, Bellingham, Vinicius, Valverde, Tchouaméni, Pedri, Rodrygo et Gavi) contre 7 de Premier League (Haaland, Saka, Rodri, Rice, Foden, J. Álvarez et Odegaard). La Liga a, selon Marca, plus de stars. La jeunesse d’autres potentiels cadors non-mentionnés comme Pau Cubarsi, Eduardo Camavinga, Endrick ou Lamine Yamal est aussi à prendre en compte pour les Espagnols, très optimistes. Peut-être un peu trop, même…