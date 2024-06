La soirée de Kylian Mbappé fait réagir à Madrid !

Un Mbappé tout sourire. Libéré. Certes, c’était le Luxembourg en face, un rival d’un niveau bien inférieur à ceux qu’a l’habitude d’affronter Kylian Mbappé, et bien moins puissant que ceux qu’il aura en face à l’Euro. Mais les fans de l’attaquant auront apprécié de le voir à ce niveau, lui qui a terminé la rencontre avec un but et deux passes décisives au compteur.

La suite après cette publicité

Une prestation encourageante avant cet Euro 2024 en terres allemandes, où la France et Didier Deschamps auront besoin d’un grand Mbappé pour aller le plus loin possible dans la compétition. Forcément, sa prestation a aussi été suivie de très près du côté de Madrid, quelques jours seulement après la confirmation de sa signature avec le club de la capitale espagnole. Et la bonne prestation du Bondynois, par ailleurs élu joueur du match par notre rédaction, a logiquement fait plaisir aux médias madrilènes.

À lire

Golden Boy 2024 : l’incroyable prise de pouvoir du football français !

Il a régalé Madrid

« Mbappé célèbre sa signature au Real Madrid avec un but et deux passes décisives », titre par exemple Marca. « Dans son premier match en tant que Madrilène, il a marqué et a gagné. […] Son premier but en tant que Madridista. D’autres viendront pendant l’Euro, avant de fouler le Bernabéu », ajoute le média, qui indique que « l’ouragan Mbappé a secoué Metz ». L’autre grosse publication madrilène, AS, s’est enflammée dans plusieurs articles publiés sur son site. « La première action en tant que Madrilène. Profitez, Madridistas, ça c’est Mbappé », titre le média dans un article sur le but de Kolo Muani.

La suite après cette publicité

« Pour Mbappé, il n’y a pas de matchs amicaux, et pour Deschamps qui le veut à fond pour l’Euro, non-plus. […] Mbappé a été l’artisan de la victoire avec un but et une passe décisive », ajoute AS dans un autre article publié sur son site. On rappelle tout de même que, jusqu’à la toute fin de ce mois de juin, Mbappé est encore joueur du PSG…