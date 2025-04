Barça : Jules Koundé réagit à la possibilité d’affronter le PSG en finale

Si le PSG a envoyé un message fort à l’Europe en battant Aston Villa ce soir (3-1), le Barça l’a aussi fait, et même dans d’autres proportions face à un finaliste de l’an passé, Dortmund (4-0). Après la victoire des Blaugrana, Jules Koundé était au micro de Canal+. S’il a exprimé sa joie et sa confiance pour le match retour, le Français n’a pas souhaité trop s’avancer sur l’identité de son futur possible adversaire, ni sur une éventuelle finale contre le PSG.

La suite après cette publicité

«On est très content, je pense qu’on a fait un grand match ce soir, on a bien maitrisé, on a créé du danger, du jeu, beaucoup d’occasions. On revient avec seulement un but d’avance à la mi-temps, mais on aurait pu faire mieux, et en deuxième mi-temps, on a continué sur le même rythme. C’est une équipe qu’on a essayé de ne pas laisser respirer, indiquait-il. L’adversaire le plus dangereux (pour la suite) ? On ne se projette vraiment pas si loin, on a un fait un grand pas vers la qualification avec ce 4-0, mais il faudra quand même aller à Dortmund et réitérer cette performance pour se qualifier. On prendra l’équipe qu’il y a en face de nous, on ne fait pas de calcul. PSG - Barça en finale ? Pfff, peu importe, si on arrive en finale déjà on est content, on verra qui on jouera.»