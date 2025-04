PSG-Aston Villa : les compositions officielles

La pression commence à monter chez les huit derniers survivants de la Coupe aux grandes oreilles. Suite et fin de cette première phase des quarts-de-finale ce soir avec le PSG qui reçoit sur sa pelouse du Parc des princes Aston Villa (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato). Et vu le nombre d’anciens parisiens dans les rangs du club de Birmingham, le football peut à nouveau nous raconter une de ses histoires dont il a le secret.

Afin de rallier le dernier carré comme l’année dernière, Luis Enrique mise sur un 4-3-3. Donnarumma, meilleur gardien du monde d’après le CIES, est bien dans les buts. Beraldo prend la place de Marquinhos suspendu dans la défense central. Au milieu de terrain c’est du classique avec le trio Ruiz, Neves et Vitinha. Dembélé, au poste de numéro 9, sera accompagné par Doué et Kvaratskhelia. Son compatriote Unaï Emery, a, quant à lui, concocté un 4-2-3-1. Seul Digne fêtera ses retrouvailles avec le PSG pour le moment puisque Asensio est sur le banc. Dans le double pivot se trouvent deux anciens de la Ligue 1 : Kamara et Tielemans. Rashford est seul en pointe.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Aston Villa : Martinez - Cash, Konsa, Pau Torres, Digne - Tielemans, Kamara - Rogers, McGinn, Ramsey - Rashford