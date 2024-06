France - Luxembourg : les notes du match

À douze jours de son premier match à l’Euro face à l’Autriche, l’équipe de France débutait sa préparation du côté de Metz. Et quoi de mieux que d’affronter le voisin luxembourgeois pour se mettre en jambes. À cette occasion, Didier Deschamps a choisi d’aligner un onze plutôt classique, avec quand même quelques surprises. À commencer par la titularisation du revenant N’Golo Kanté. Le joueur d’Al-Ittihad n’avait plus débuté un match des Bleus depuis le mois de juin 2022. Un choix pas si surprenant au final. Avec le forfait d’Aurélien Tchouameni pour la préparation et un Eduardo Camavinga tout juste rentré de Madrid, l’occasion était idéale pour tester le héros de 2018. Enfin, DD a également choisi de donner du temps de jeu à un Randal Kolo Muani fantomatique lors de la fin de saison du PSG. Quant au néo Merengue Kylian Mbappé, il était bel et bien présent au coup d’envoi. Lui qui s’est dit plus libéré depuis l’annonce de sa future arrivée au Real Madrid, Mbappé a confirmé qu’il était en forme.

Incisif sur son côté gauche, le Bondynois a parfois permuté avec Marcus Thuram. À l’origine des deux premières actions de but tricolores (3e, 5e), le capitaine des Bleus était également impliqué sur la frappe de Thuram (7e) et le poteau trouvé par Antoine Griezmann (12e). Altruiste et tranchant, Mbappé pensait voir tous ses efforts récompensés par un but après un une-deux avec Griezmann. Mais c’était sans compter sur le formidable arrêt de Moris malgré la frappe à bout portant du Français (26e). La récompense est finalement venue lorsque le numéro 10 tricolore s’est mué en passeur décisif pour Randal Kolo Muani. Très discret jusque-là, l’attaquant parisien a jailli de la tête au bon moment pour donner l’avantage aux Bleus juste avant la pause (1-0, 43e). Une première période marquée du sceau de Mbappé, mais durant laquelle N’Golo Kanté a également rassuré les observateurs. De retour en sélection après deux ans d’absence, le milieu français était partout. Positionné en pointe basse, il a géré de main de maître les replis défensifs et a affiché une très belle mobilité.

Mbappé omniprésent

Au retour des vestiaires, la domination tricolore n’a logiquement pas faibli. Les Luxembourgeois ne faisaient que reculer un peu plus, mais la mainmise des hommes de Didier Deschamps peinait à être récompensée. La faute à de grosses imprécisions comme ces frappes non cadrées de Mbappé (47e) et Fofana (56e). Cependant, le coup de coaching de DD a payé. En choisissant de faire remplacer Jules Koundé par Jonathan Clauss à la mi-temps, le sélectionneur a voulu avoir un profil plus offensif. Et ça a payé. Sur un corner à deux joué entre Mbappé et Griezmann, Clauss a été servi aux abords de la surface. Excentré côté gauche, le latéral droit de l’Olympique de Marseille a alors déclenché une frappe magnifique qui est venue se loger sous la barre transversale de Moris (70e).

2-0, le break était enfin fait, et de quelle manière. La suite du match aura vu Olivier Giroud célébrer sa 132e sélection et devenir le joueur le plus âgé (37 ans et 249 jours) à connaître une sélection en bleu, pendant que Bradley Barcola fêtait sa première cape. Une première que le Parisien a dignement célébrée en offrant une passe décisive à Mbappé (3-0, 85e). Un but qui vient justement récompenser le match du Bondynois qui restait sur trois matches consécutifs en sélection sans marquer. Avant d’affronter le Canada dans trois jours, la France s’est donc un peu rassurée.

L’homme du match

- Kylian Mbappé (8) : le néo-Madrilène nous avait laissé sur notre faim en mars dernier, il nous a montré un bien meilleur visage à Metz. Très altruiste, il n’a pas hésité à servir de relais à ses coéquipiers sur le front de l’attaque tricolore, à l’image de cette remise pour Griezmann qui a touché ensuite le poteau. Derrière, le capitaine des Bleus a multiplié les décrochages tout en permutant avec son compatriote de l’Inter Milan pour semer le trouble dans l’arrière-garde luxembourgeoise. Mis en échec par Moris malgré une belle reprise (25e), le Bondynois a fait étalage de ses qualités techniques pour éliminer son vis-à-vis et servir sur un plateau Kolo Muani, auteur de l’ouverture du score. Sur un corner joué à deux avec Griezmann, il sert en retrait Clauss pour le deuxième but des Bleus. Récompensé pour l’ensemble de son oeuvre, il est l’auteur du troisième but français suite à un très bon travail de Barcola (85e).

France

- Maignan (5) : titularisé dans la cage tricolore, le gardien de l’équipe de France a fait acte de présence en première période. Vigilant sur une frappe lointaine déclenchée par Sinani (60e) en seconde mi-temps, il semblait toutefois battu sur la tête de Mahmutovic qui est venue heurter sa barre transversale (82e).

- Koundé (5) : à l’inverse du Lombard sur le flanc gauche, le Barcelonais n’a pas vraiment eu l’occasion d’exprimer ses qualités offensives en raison d’un manque de complémentarité avec Kolo Muani. Sur le plan défensif, le latéral droit français a été simplement correct et a eu le mérite d’être juste dans ses interventions. Remplacé par Benjamin Pavard (63e), rarement sollicité par une équipe luxembourgeoise trop faible offensivement.

- Konaté (6) : associé à Upamecano en charnière centrale, le défenseur de Liverpool n’a pas eu besoin de s’employer pour calmer les ardeurs des attaquants adverses, hormis peut-être faire barrage à Rodrigues pour éloigner ensuite le danger en corner (22e). On soulignera sa belle inspiration pour servir Kolo Muani par-dessus la défense luxembourgeoise.

- Upamecano (5) : solide sur ses appuis et sans se jeter dans la gueule du loup, le Bavarois ne s’est pas laissé piéger sur la première combinaison luxembourgeoise dans la surface tricolore (19e). Derrière, sa perte de balle loin de ses bases aurait pu porter préjudice aux Bleus sans un retour gagnant de Konaté devant Rodrigues. Touché à la cuisse gauche, le Bavarois a cédé sa place à la mi-temps par William Saliba (5). Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Premier League, le Gunner n’a pas été mis en difficulté, se contentant de relancer proprement depuis sa zone.

- Théo Hernandez (6) : s’est distingué par sa volonté de combiner très vite avec ses offensifs, à l’image de ses nombreuses combinaisons avec Mbappé dans l’intervalle. Comme à l’accoutumée, le joueur de l’AC Milan a fait preuve d’une belle activité dans son couloir gauche au regard de ses raids incessants. Et pour causse, il est le Français qui a touché le plus de ballons en première mi-temps. Remplacé au repos par Jonathan Clauss (6). Si les automatismes avec Mbappé ont manqué en seconde période, le Marseillais a néanmoins eu le mérite d’être trouvé sur son bon pied pour placer une frappe somptueuse sous la barre de Moris pour son premier but en sélection (70e). Quelques minutes plus tard, il est un peu trop court pour reprendre un beau ballon de Griezmann (77e).

- Kanté (6,5) : Tchouaméni préservé, le joueur d’Al-Ittihad fêtait son grand retour chez les Bleus, près de deux ans après sa dernière apparition. Si certains ont émis de gros doutes sur sa compétitivité, le Français les a en partie dissipés. Positionné en pointe basse, l’ancien joueur de Chelsea s’est montré à son aise dans l’entrejeu. Plutôt disponible entre les lignes, il n’a jamais cherché à trop en faire, se contentant de trouver dans les pieds ses partenaires. Fidèle à sa réputation d’antan, Kanté a excellé par son sens du sacrifice et de l’anticipation. Certes, ce n’était que le Luxembourg mais il a démontré qu’il était plus qu’un recours intéressant à Didier Deschamps. Remplacé par Warren Zaïre-Emery (63e), propre dans ses transmissions.

- Fofana (6,5) : dans la lignée de ce qu’il a démontré lors des derniers rassemblements avec les Bleus, le Monégasque a encore marqué des points. Choisi pour accompagner Kanté et Griezmann au milieu de terrain, le Tricolore a répondu présent dans les duels et s’est bien comporté dans ses relances. Face à un bloc bas, le Parisien de naissance n’a pas hésité à prendre sa chance, comme sur cette lourde frappe depuis l’extérieur de la surface captée par Moris. Joueur ayant touché le plus de ballon, le taulier de l’ASM progresse à vue d’œil avec les Bleus. Remplacé par Eduardo Camavinga (90e).

- Griezmann (6) : absent lors des derniers rendez-vous de l’équipe de France, le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid retrouvait comme convenu sa place dans l’entrejeu tricolore. Jouant un cran plus haut que Kanté et Fofana, le Français a profité des permutations entre Mbappé et Thuram pour s’illustrer, à l’image sa frappe qui a trouvé le montant adverse (13e). Fidèle à lui-même, le natif de Mâcon a initié de bons mouvements comme sur cette remise pour Mbappé dont la reprise a été détournée par Moris (26e). Seul reproche à lui faire ce soir, son manque de précision dans le dernier geste (72e). Remplacé par Olivier Giroud (80e), réclamé par le public de Saint-Symphorien.

- Kolo Muani (6,5) : préféré sur le flanc droit à Dembélé, malade, le Parisien avait l’opportunité de marquer des points auprès du sélectionneur tricolore. En quête de confiance au sortir d’une saison éprouvante en club, l’ancien joueur de Francfort a mis en exergue sa qualité de dribble et de débordement dès les premières minutes de la partie. Par la suite, le Francilien a été sevré de ballons dans la mesure où le jeu a essentiellement penché sur le côté de Mbappé. Néanmoins, il fallait une merveille de balle de son ex-coéquipier en club pour le voir prendre à contre-pied Moris de la tête (43e). Un nouveau bol d’air pour lui.

- Thuram (5) : positionné aux avant-postes, le champion d’Italie 2024 a allumé la première mèche de la partie bien que si son tir (cadré) ait manqué de puissance pour inquiéter Moris (7e). Globalement, le Milanais a eu du mal à se mettre en évidence même s’il a parfois bien combiné avec ses coéquipiers dans le camp luxembourgeois. Mais dans un match de cet acabit, on pouvait attendre beaucoup mieux de l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach. Remplacé par Bradley Barcola (81e). Pour sa première sélection en A, le Parisien s’est immédiatement mis dans le tempo en reprenant une passe en retrait mal ajustée d’un Luxembourgeois avant de percer la défense adverse et transmettre à Mbappé.

Luxembourg

- Moris (5) : il a sorti un arrêt réflexe devant Mbappé (25e), et ne peut pas grand-chose sur les trois buts français.

- Mahmutovic (4,5) : le défenseur a failli réduire l’écart en fin de match, mais son coup de tête a heurté la barre transversale. En défense, il a plutôt bien réussi à tenir son marquage, bien aidé par ses compères en défense.

- Chanot (4) : il devait combler les espaces laissés par Carlsson face à Mbappé, et a bien été aidé par ses coéquipiers, dans un bloc bas. Il n’a pas souvent été dépassé, mais son marquage laissait parfois à désirer.

- Carlson (3) : il est dépassé par la vitesse de Mbappé sur l’ouverture du score pour les Bleus, et a eu du mal à refermer son couloir. Un match compliqué pour lui, face à un sacré client.

- Jans (3) : le capitaine a eu du mal à gérer la vitesse de Kolo Muani, et est fautif sur le troisième but français, en perdant le ballon devant Barcola.

- Olesen (3,5) : le milieu offensif n’a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, et n’a pas réussi à s’illustrer ce soir, passant la majeure partie de la rencontre à courir derrière le ballon.

- Martin Pereira (4) : le milieu de terrain a joué son rôle de sentinelle avec réussite, mais n’a pas forcément réussi à faire le liant vers l’attaque. Il a annihilé quelques situations offensives.

- Thill (3) : il a passé son temps à courir derrière le ballon, ne réussissant que très peu à trouver les attaquants lorsqu’il avait le ballon. Remplacé par Mirza Mustafic (44e) juste avant la pause, qui lui même a cédé sa place à Chris Philipps (54e), touché à l’épaule.

- Dzogovic (4) : le latéral a essayé de bloquer son couloir, mais il a eu un sacré client en la personne de Kylian Mbappé. Il a souvent été dépassé par le néo-attaquant du Real Madrid. Remplacé par Fabio Lohei (90e+1).

- Sinani (4) : son jeu dos au but a permis à son équipe de se donner un peu d’air lorsque son équipe essayait de jouer haut, et a beaucoup contribué aux efforts défensifs. Mais son apport offensif a été moindre.

- Rodrigues (4) : sa qualité technique a mis à mal par moment le milieu de terrain français, mais il a eu du mal à sortir du pressing au milieu. Quelques éclats techniques, mais trop peu pour faire la différence.