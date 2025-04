Arthur Melo victime d’un vol à l’arrachée dans un parking

Prêté cette saison à Girona, Arthur Melo (28 ans) ne vit pas une folle expérience en Catalogne où il n’a joué que 6 matches de Liga. Et hier, le milieu de terrain brésilien appartenant à la Juventus a vécu une sale journée.

AS relaie une information selon laquelle le joueur a été agressé par un individu. Alors qu’il allait récupérer son ticket de parking au Passeig de Gracia à Barcelone, Arthur a vu un individu arriver et ce dernier lui a volé sa montre en quelques secondes. Le voleur s’est ensuite enfui et un complice l’attendait en moto pour filer. Le joueur a porté plainte.