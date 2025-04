PSG : Samir Nasri est totalement fan de Désiré Doué

Il n’est pas Brésilien, mais il a tout du joueur brésilien selon Samir Nasri. Auteur d’un nouveau match référence en Ligue des Champions ce soir face à Aston Villa (3-1), Désiré Doué a fait lever plus d’un fan de foot sur son but. Présent dans l’émission Canal Champions Club après le match, Samir Nasri a exprimé son admiration pour l’international français de 19 ans.

«Il a commencé à 16 ans, et il avait déjà des fulgurances à Rennes, il était exceptionnel. Là, il travaille avec un entraîneur de top niveau, il est dans un effectif et un plan de jeu où on essaye de le mettre dans les meilleures conditions pour faire parler ses qualités. Et ses qualités, il les a. S’il s’appelle "Douéninho", et qu’on me dit que c’est un Brésilien, j’y crois dur comme fer»