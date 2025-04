EL : Paulo Fonseca met la pression sur MU

L’OL va recevoir Manchester United demain soir dans un stade qui affichera pratiquement complet. De quoi motiver les Gones lors de ce 1/4 de finale aller de la Ligue Europa. Mais à écouter Paulo Fonseca (52 ans), la pression sera sur les Anglais. «Nous savons que ce sera un match important pour Manchester United, mais ce sera aussi un match très important pour nous. Peut-être même plus décisif pour eux, car c’est leur seule chance d’obtenir une place en Coupe d’Europe. De notre côté, nous avons préparé ce match comme si nous allions affronter le meilleur Manchester United possible.»

Il a ensuite ajouté : «je comprends l’ambition des joueurs, et j’en suis très content, mais en tant qu’entraîneur, je dois garder un certain équilibre. Nous voulons gagner, évidemment, mais nous savons aussi que nous allons affronter l’une des meilleures équipes du monde. Cet équilibre est essentiel en ce moment. Nous aurons des opportunités, mais il faudra rester lucides face à un adversaire de très haut niveau. Nous croyons beaucoup en notre équipe, en notre qualité. Nous allons jouer avec l’ambition de gagner. Je sens une vraie motivation dans le groupe. Nous jouerons à domicile, avec le soutien de nos supporters. On veut tout donner pour l’emporter, et je sens que l’équipe est prête.» MU est prévenu !