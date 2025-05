Krzysztof Piątek se dirige vers Al-Ain

Deux ans après son arrivée en Turquie, et une cinquantaine de buts empilés, Krzysztof Piątek est sur le point de s’offrir un nouveau défi. Selon nos informations, l’attaquant polonais de 29 ans est proche de rejoindre le club émirati d’Al-Ain.

La suite après cette publicité

Les négociations entre les deux clubs ont atteint un stade avancé, et les dirigeants d’Al-Ain sont confiants pour conclure l’opération. L’ancien attaquant de l’AC Milan et de la Fiorentina devrait toucher un salaire de 4 millions d’euros par an, et le transfert devrait avoisiner les 8 millions d’euros. Cette saison, Piatek a marqué 21 buts dans le championnat turc, ce qui en fait le deuxième meilleur buteur derrière Victor Osimhen (25).