Ligue Europa : Manchester United étrille Bilbao et défiera Tottenham en finale !

Après la qualification du Paris Saint-Germain, qui retrouvera l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions, les demi-finales retour de la Ligue Europa se disputaient, ce jeudi soir. Tombeur de l’Athletic Bilbao (3-0) la semaine dernière, Manchester United devait terminer le travail du côté d’Old Trafford. Pour ce choc, Ruben Amorim ne changeait rien et réaligné un 3-4-3 avec un trio offensif composé de Garnacho, Fernandes et Höjlund. De son côté, Ernesto Valverde, privé d’Inaki et Nico Williams, optait lui pour un 4-2-3-1 habituel. Percutant d’entrée de jeu, le club basque mettait rapidement la pression sur la défense mancunienne avec deux premières frappes signées Berenguer (9e, 21e).

La suite après cette publicité

Un début de match à l’avantage des visiteurs, finalement récompensés à la demi-heure de jeu. Après une relance manquée de Maguire et une première tentative contrée de Djalo, Jauregizar prenait à son tour sa chance et catapultait le cuir dans la lucarne d’Onana (0-1, 31e). Bousculés, les Red Devils réagissaient juste avant la pause. Lancé par Dorgu, Garnacho se présentait seul face à Agirrezabala mais ne cadrait pas son ballon piqué (43e). Au retour des vestiaires, les Basques poursuivaient leur entreprise. En grande souffrance, Manchester United se contentait de défendre en bloc bas. Conscient des difficultés de son équipe, Ruben Amorim procédait à un triple changement avec les entrées de Mount, Shaw et Diallo (63e). Un vent de fraîcheur qui allait payer puisque les trois hommes étaient impliqués sur l’égalisation mancunienne…

Un choc 100% anglais

Après un travail de Diallo et une remise de Shaw pour Yoro, Mount récupérait finalement le cuir et envoyait une frappe parfaite dans le petit filet d’Agirrezabala (1-1, 71e). Dans le dernier quart d’heure, Manchester United passait même devant sur une tête victorieuse de Casemiro après un coup franc de Fernandes (2-1, 79e) avant qu’Höjlund ne participe à la victoire des siens sur un nouveau service de Diallo, étincelant (3-1, 85e). Dans les ultimes secondes, Mount s’offrait lui un doublé sur une frappe à plus de 40 mètres après une sortie du portier basque (4-1, 90+1e). Un succès renversant permettant aux locaux de rejoindre la grande finale (3-0 ; 4-1). Dans l’autre rencontre de cette soirée européenne, Tottenham, tombeur de Bodo/Glimt jeudi dernier (3-1), se déplaçait à l’Aspmyra Stadion avec la ferme intention de conserver sa belle avance. Sur un terrain synthétique et sous la pluie norvégienne, les Spurs, alignés en 4-2-3-1 avec Solanke en pointe, réalisait une entame sérieuse.

La suite après cette publicité

Peu inquiétée, la formation londonienne remerciait toutefois Guglielmo Vicario, auteur d’une belle parade sur la frappe puissante de Patrick Berg sur un coup de pied arrêté (31e). Après la pause, les hommes d’Ange Postecoglou gardaient finalement leur emprise et se mettait définitivement à l’abri lorsque Solanke - après un corner de l’entrant Mathys Tel - ouvrait le score (0-1, 63e). Dans la foulée, Pedro Porro, très actif tout au long de ce match, doublait même la mise sur un centre tir gagnant (0-2, 70e) pour libérer les siens. Grâce à cette nouvelle victoire (2-0), les Spurs valident leur billet pour la finale et retrouveront donc Manchester United le 21 mai prochain à Bilbao sur le terrain de San Mamés.