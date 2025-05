Un ancien joueur français veut donner le Ballon d’Or à Mkhitaryan

Il n’est pas forcément un homme de chiffres, mais il fait partie de ces joueurs dont l’influence se mesure autrement. Auteur d’une très belle saison sous les couleurs de l’Inter Milan à 36 ans, Henrikh Mkhitaryan est toujours l’un des premiers noms cochés par son entraîneur Simone Inzaghi avant les rencontres. Et pour récompenser sa régularité, l’ancien joueur français Benoît Cauet aimerait lui donner le Ballon d’Or comme il l’a confié à Tuttosport.

«Qui je vois favori entre l’Inter Milan et le PSG ? Je pense à l’Inter, car les joueurs ont plus d’expérience, estime l’ancien joueur de l’OM, du PSG ou encore de l’Inter Milan. Ce sont deux équipes très fortes, avec des styles différents, mais de grande qualité. Si l’Inter remporte la finale, je pense que Lautaro Martinez pourrait être un sérieux prétendant au Ballon d’Or. À titre personnel, je remettrais toujours le prix à Mkhitaryan. C’est un joueur fou, qui a apporté qualité, vision de jeu, lecture… c’est incroyable ! D’un autre côté, je ne sais pas s’il peut remporter le Ballon d’Or, mais je dois dire que Dembélé a fait une excellente saison. On l’attendait depuis des années et il a démontré ses qualités cette saison.» La finale de Ligue des Champions aura évidemment son impact dans les votes finaux.