Luis Enrique s’enflamme pour la force de caractère de son PSG

Une fois de plus, le PSG a été mené mais a fini par retourner la situation pour s’imposer. Le club de la capitale a dominé Aston Villa ce soir en quart de finale aller de Ligue des Champions (3-1), malgré l’ouverture du score de Rogers. C’est déjà la 7e fois cette saison qu’il parvient à inverser la tendance et même la 6e fois rien qu’en 2025 toutes compétitions confondues. «On a fait un match très complet pendant toute la rencontre, on a été supérieur à Aston Villa, on a dominé. C’était l’objectif. Ils ont pris l’avantage, je pense que c’était injuste mais nous avons insisté. On a été exceptionnel dans la finition» entame Luis Enrique sur Canal+.

La suite après cette publicité

D’après le technicien espagnol, la force de caractère de son équipe a encore une fois fait la différence. «Je pense qu’indépendamment des joueurs qui débutent la partie, ceux qui sont rentrés en cours de match ont été importants. L’équipe transmet une énergie positive. On est devenus des spécialistes pour passer outre des situations négatives. Ça a été le cas contre City mais ça nous a rendu plus fort.» Il ne reste plus qu’à finir le travail dans une semaine en Angleterre.