Ligue des Champions : le Real Madrid est complètement sous le choc

Les Madrilènes savaient que ce déplacement à l’Emirates Stadium allait être compliqué. Mais ils étaient sûrement très peu à s’attendre à un tel scénario dans la compétition fétiche des Merengues… Ce soir, à Londres, le Real Madrid s’est lourdement incliné sur le score de 3-0. Au-delà du résultat qui oblige les troupes de Carlo Ancelotti à faire un exploit au Bernabéu au retour, le contenu de la rencontre a de quoi inquiéter, avec un trio offensif particulièrement faible qui n’a pas créé la moindre occasion intéressante sur toute la deuxième période.

La suite après cette publicité

Forcément, après le match, les joueurs du Real Madrid avaient la mine des mauvais jours, et étaient même sous le choc. « Nous n’avons pas été bien, Arsenal a fait un grand match, ils ont créé des occasions, ils ont bien pressé. On a eu des situations isolées dans leur moitié de terrain, mais on n’a pas réussi à contrôler le match. En deuxième période, on n’a pas su aller de l’avant. Nous n’avons pas fait un bon match », a d’abord lancé Lucas Vazquez sur Movistar au coup de sifflet final.

Les Madrilènes croient tout de même à la remontada

« Nous sommes fâchés, on ne s’attendait pas à ça », a pour sa part lancé Raul Asencio sur Movistar, ajoutant qu’il estime que son équipe pourra tout de même réussir l’exploit lors du retour à la maison. « En deuxième période, nous avons oublié de jouer au football. Après les buts, nous n’avons pas su réagir », a de son côté lancé Thibaut Courtois, qui s’est dit optimiste vis-à-vis du retour : « on donnera tout à la maison, je pense que c’est possible ».

La suite après cette publicité

Mais s’il y a un homme qui risque de prendre très cher ces prochaines heures, c’est bien Carlo Ancelotti. Forcément, sa réaction était attendue. « Sur la première période, on a été bien, mais on a payé très cher les deux buts sur coups de pied arrêtés. L’équipe a plongé mentalement et nous n’avons pas eu la bonne attitude, c’est une défaite dure. Il a manqué du jeu, l’équipe n’a pas su réagir. Mais avant ces deux buts, c’était équilibré. Il faut se relever, regarder vers l’avant. On doit travailler, se sacrifier, le faire ensemble, on l’a fait plusieurs fois déjà, on doit le refaire », a lancé l’Italien après le match. Il sait probablement qu’il joue son poste sur ce match retour mercredi prochain…