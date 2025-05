Trophées UNFP 2025 : Désiré Doué remercie Luis Enrique et le PSG

Fraîchement élu Meilleur Espoir de Ligue 1, Désiré Doué s’est exprimé en conférence de presse avec humilité et détermination, revenant sur cette distinction individuelle et ses ambitions pour la suite. Il en a profité pour remercier le PSG, ainsi que son entraîneur Luis Enrique pour son impact dans son développpement :

«C’est une très belle progression que j’ai pu accomplir cette année. Je suis très, très content. Je suis arrivé dans une très grande équipe, une des plus grandes équipes du monde, le Paris Saint-Germain. Et je voudrais d’abord remercier le président qui m’a fait confiance, le staff, mes coéquipiers qui m’ont beaucoup aidé pendant l’intégration. Aujourd’hui, je pense que ce genre de trophée individuel passe aussi par un grand travail collectif au sein de la saison et c’est pour ça que je suis très content d’être au Paris Saint-Germain et tout se passera bien. Dans beaucoup de domaines, après voilà, on connaît, on connaît Luis Enrique, c’est un très très grand coach, il a vraiment été un grand joueur. Il m’a beaucoup apporté, notamment sur le domaine défensif, sur le domaine aussi tactique, parce qu’il fallait assimiler de nouveaux systèmes, de nouvelles tactiques et il m’a beaucoup apporté».