Trophées UNFP 2025 : Désiré Doué réaffirme son amour pour Neymar

Mis à l’honneur ce dimanche à l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP qui l’a vu rafler le titre de meilleur espoir de Ligue 1, Désiré Doué a une nouvelle fois répété son amour pour Neymar. L’international français n’a pas non plus oublié de préciser qu’il souhaitait construire sa propre carrière, une façon subtile d’inviter les journalistes à arrêter de l’associer sans cesse à son idole.

La suite après cette publicité

«Les gens le savent. Mais voilà, Neymar, c’est quelqu’un qui a fait énormément de choses dans le monde du football, qui a inspiré énormément de jeunes joueurs. Aujourd’hui, j’essaie de me créer ma propre personnalité sur le terrain et en dehors. Et j’espère de faire la meilleure carrière possible. La Champions League, c’est quelque chose que j’ai découvert cette année parce que je l’avais jamais joué, après voilà, j’ai la chance de travailler avec des très grands joueurs au quotidien et avancer dans toutes les compétitions, c’est ce qu’on s’était fixé en début d’année, on a une finale de coupe de France à faire avant la finale de la Ligue des champions et on jouera les deux à fond pour remporter les deux trophées.»