Trophées UNFP 2025 : Désiré Doué élu meilleur espoir de Ligue 1 !

Grand artisan de la saison jusqu’alors éblouissante réalisée par le Paris Saint-Germain, Désiré Doué a logiquement été récompensé, ce dimanche soir, au Pavillon Gabriel. Nommé aux côtés d’Eliesse Ben Seghir (AS Monaco), Ayyoub Bouaddi (LOSC), Andrey Santos (Strasbourg) et Joao Neves (PSG), le jeune français de 19 ans a finalement été élu meilleur espoir de Ligue 1 lors des Trophées UNFP 2025. Que ce soit aux côtés de Vitinha, Fabian Ruiz ou encore Warren Zaïre-Emery, le natif d’Angers n’a cessé de bluffer tout son monde. Après le sacre de Nuno Mendes dans cette catégorie en 2023 et celui de Warren Zaïre-Emery la saison passée, l’international français (1 sélection) laisse donc ce trophée à Paris…

«Je suis très content de recevoir. ce trophée, c’est un immense fierté de performer dans cette équipe du PSG, ce soir je tiens à remercier ma famille, qui fait beaucoup pour moi au quotidien, je tiens à remercier mes coéquipiers du PSG qui m’ont facilité mon intégration au club et remercier le staff, la direction, la Ligue 1 et tous les votants», a lâché le joueur, visiblement ému.