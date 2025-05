Deux gardiens de Premier League sur la short-list du Real Madrid

Alors que Thibaut Courtois n’est pas éternel, bien qu’il ait encore de belles années devant lui, et qu’Andrey Lunin se satisfait difficilement d’un rôle de remplaçant, le sujet du gardien de but revient peu à peu sur la table du côté du Real Madrid. En quête de doublure solide à un portier parmi les meilleurs mondiaux, mais qui a souvent subi des pépins physiques depuis quelques saisons, les Merengues se sont penchés sur deux profils majeurs de Premier League.

La première idée serait de rapatrier David Raya, international espagnol mais qui n’a jamais connu le pays en tant que footballeur, lui qui a réalisé sa formation à Blackburn. Auteur d’une belle saison avec Arsenal, le portier de 29 ans serait un choix de luxe pour doubler Thibaut Courtois, et a prouvé cette saison en Ligue des Champions qu’il avait l’étoffe d’un grand. L’autre solution est plus tournée vers l’avenir : Bart Verbruggen. À 22 ans, le Néerlandais est l’un des plus grands espoirs de la planète au poste de gardien de but, et reste sur une saison en demi-teinte avec Brighton. Deux profils différents mais une seule envie pour le Real donc : étoffer ses cages.