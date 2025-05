Trophées UNFP 2025 : Désiré Doué désormais prêt à chasser le Golden Boy

Récompensé pour sa saison remarquable, Désiré Doué a réagi en conférence de presse, livrant ses impressions sur ce trophée de Meilleur Espoir et évoquant ses objectifs futurs. Si l’ancienne pépite du Stade Rennais a reconnu que les trophées collectifs étaient plus importants, il n’a pas caché son envie de remporter le précieux Golden Boy, distinction organisée par le quotidien sportif italien Tuttosport qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans au monde.

«Comme je l’ai dit au début, ce genre de trophées passe par des très bonnes performances de l’équipe. Aujourd’hui, on est encore dans toutes les compétitions en Coupe de France, en Ligue des Champions. Et je pense que si on remporte ces deux trophées avec l’équipe et après la Coupe du monde des clubs, ça peut être une suite logique. Donc oui, j’y pense bien sûr, mais le plus important pour moi, ce sont les trophées collectives et ce qu’on doit gagner avec le Paris Saint-Germain».