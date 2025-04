La direction du Real Madrid peste contre ses joueurs !

Madrid se réveille sous le choc ce mercredi. Même si les Madrilènes avaient déjà montré quelques signes inquiétants ces dernières semaines, pas plus tard que lors de la défaite face à Valence le week-end dernier, peu de monde s’attendait à voir la bande de Vinicius Jr s’incliner sur un tel score à Londres (défaite 3-0 contre Arsenal). Un résultat qui condamne les Merengues à un nouvel exploit pour le retour au Bernabéu. Et même si les joueurs ont clairement confié y croire et en être capables lors de leurs déclarations d’après-match, l’opinion publique madrilène a bien moins d’espoir que d’autres années…

La suite après cette publicité

Il faut dire que le contenu du match - et là aussi ça ne date pas que d’hier - était particulièrement mauvais, avec une équipe incapable de réagir et de se créer des occasions, surtout en deuxième période où les défenseurs londoniens auraient pu installer une chaise longue dans leur surface. Tout comme l’attitude des joueurs, qui ne donnaient tout simplement pas l’impression d’être une équipe.

La suite après cette publicité

La direction est en colère

Et ça ne passe pas inaperçu aux yeux des dirigeants du Real Madrid comme le souligne Marca. Ils ont notamment été choqués de voir que les joueurs madrilènes ont couru 10 kilomètres de moins que ceux d’Arsenal hier, et l’attitude de beaucoup de joueurs en agace plus d’un. S’il y a aussi des doutes sur la méthode Pintus, le fameux préparateur physique du Real Madrid, l’état-major du club estime qu’il y a des joueurs qui ne se donnent pas à fond et ne sont pas solidaires. Il y a aussi des problèmes d’égo qui ont clairement été identifiés par les décideurs merengues.

Une attitude qui déplaît, même si le journal ne donne pas de noms de joueurs concernés. Florentino Pérez et ses hommes de confiance veulent du changement. Et vite. En cas d’élimination, ils pourraient prendre des décisions drastiques, alors que plusieurs hommes sont déjà menacés. La direction évoque des changements nécessaires à venir, et espère que les joueurs seront enfin dignes de représenter l’écusson madrilène dans les prochains matchs de l’équipe, à commencer par le match sur la pelouse d’Alavés ce week-end en Liga.