Angleterre : Jack Grealish et Harry Maguire écartés de l’Euro 2024 !

Gareth Southgate a tranché dans le vif en vue de l’Euro 2024. Le 21 mai dernier, le boss des Three Lions annonçait une liste élargie de 33 joueurs. 33, c’est beaucoup, mais pas suffisant pour Marcus Rashford, Jordan Henderson, Kalvin Philipps, Mason Mount, Levi Colwill, Reece James, Raheem Sterling ou encore Ben Chilwell pour faire partie des plans du sélectionneur.

La suite après cette publicité

Depuis, la liste élargie des 33 joueurs convoqués par Gareth Southgate continue de se réduire. Ce matin, les Three Lions ont officialisé les départs des milieux de terrain Curtis Jones (Liverpool) et de James Maddison (Tottenham). Ce dernier a d’ailleurs réagi et a reconnu que son niveau affiché avec les Spurs était loin des standards requis pour participer à une telle compétition.

À lire

Euro 2024 : la liste définitive de l’Angleterre

Pas de chance pour Maguire, Grealish paie sa mauvaise saison

Cet après-midi, The Athletic nous apprend que deux nouveaux noms se sont ajoutés à la liste des exclus. Et pas des moindres. Il s’agit de l’ailier de Manchester City, Jack Grealish et du défenseur de Manchester United Harry Maguire. Concernant le joueur des Red Devils, c’est surtout de la malchance. Ce dernier serait victime d’une blessure au mollet et ne sera pas remis à temps.

La suite après cette publicité

En revanche, pour le Cityzen, c’est purement un choix sportif. Et ça risque de beaucoup faire parler. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 36 matches avec son club cette saison, Grealish paie une année plus que décevante. Il a perdu sa place de titulaire ces dernières semaines et son début de saison avait également été catastrophique. Autant d’irrégularités qui ont visiblement forcé Southgate à le mettre de côté.

La liste des 28 joueurs restants :

Gardiens : Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Défenseurs : Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

La suite après cette publicité

Milieux : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Adam Wharton (Crystal Palace) Declan Rice (Arsenal).

Attaquants : Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).