RC Lens : l’arrivée de Will Still quasiment bouclée !

Cette fois-ci c’est officiel. Franck Haise rejoint l’OGC Nice. C’est peu dire qu’il va laisser un vide énorme au sein du club artésien. Arrivé à Lens en février 2020, le technicien tricolore a permis aux Sang et Or de retrouver la Ligue 1 puis de terminer à la deuxième place, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Si l’hommage rendu par le RC Lens ce jeudi est à la hauteur de l’émotion suscitée par son départ, le club nordiste travaille activement sur son remplacement depuis quelques jours.

Comme nous vous l’avions révélé, une short list de plusieurs noms avait été dressée par la direction lensoise. Mais depuis le début, une seule piste est vraiment creusée et fait office de priorité absolue, Will Still. Le jeune technicien belge, débarqué il y a quelques semaines du côté de Reims, a fait rapidement l’unanimité. Son énergie, sa capacité à fédérer, son style de jeu et ses valeurs collent parfaitement à l’environnement du club artésien.

Quelques petits détails à régler…

Si pour certains son arrivée est qualifiée d’acquise, le fait que rien n’ait été encore officialisé commence à semer un certain doute, voire plus du côté des supporters. Il faut dire que l’ancien coach rémois n’a jamais caché son envie de découvrir l’Angleterre. Mais il a été rapidement séduit par ce club emblématique du football français en pleine restructuration et qui va repartir sur un nouveau projet sous l’égide d’une nouvelle direction sportive portée par Pierre Dréossi, le nouveau directeur général, Diego Lopez le nouveau chef du recrutement, Jean-Louis Leca le nouveau coordinateur sportif. Il restait à boucler l’arrivée du nouveau coach.

«Nous cherchons un entraîneur. Il y a beaucoup de candidats. Nous avons plusieurs pistes. Will Still est l’une d’elles», expliquait lundi, non sans malice, Joseph Oughourlian le propriétaire des Sang et Or. C’est désormais bien plus qu’une piste. Selon nos dernières informations, Will Still (31 ans) devrait bel et bien devenir le nouveau coach du RC Lens sauf incroyable revirement de situation. Quelques détails contractuels liés à son arrivée et à la présence - ou non et à quel poste - de ses deux frères sont encore discutés.

Si le RC Lens va devoir, de l’aveu même de son propriétaire, réduire la voilure au niveau financier, l’objectif demandé à Will Still sera de terminer dans le top 7 et de bien figurer en Ligue Europa Conférence. Pour cela, le futur coach lensois a obtenu quelques garanties sportives, notamment au niveau de la qualité de l’effectif qu’il aura à sa disposition. En ce qui concerne l’officialisation de son arrivée, il faudra sans doute attendre ce week-end, voire le tout début de semaine prochaine. Alors, le RC Lens pourra définitivement tourner une sacrée page de son histoire et en ouvrir une nouvelle, que l’on espère aussi riche que celle des trois dernières saisons…