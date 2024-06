PSG, EdF : Kylian Mbappé attaqué par un ancien coéquipier

«Pour moi, l’Euro est plus compliqué que la Coupe du Monde. Même s’il y a plus de pression mondiale, ici toutes les équipes se connaissent parfaitement, nous jouons constamment les uns contre les autres». Empruntés à Kylian Mbappé, ces mots n’ont pas manqué de faire réagir la planète football alors que l’Euro 2024 débutera dans un peu plus d’une semaine outre-Rhin. Questionné sur la sortie du nouvel attaquant madrilène, Leandro Paredes (29 ans) a en effet répliqué.

«Il a eu la chance de gagner une Coupe du Monde mais pas encore l’Euro. Nous avons soulevé la Copa América, la Finalissima et la Coupe du Monde. Nous savons à quel point c’est exigeant et difficile. Nous pensons à nos exploits. Chacun est libre de penser et dire ce qu’il veut ensuite», a ainsi lancé l’ancien coéquipier du Bondynois, champion du monde 2022 avec l’Albiceleste, dans des propos rapportés par DSports. Pour rappel, le milieu de l’AS Roma s’était déjà fendu d’une déclaration glaciale au sujet de l’ancien Monégasque quelques jours après son départ du PSG. «J’avais une relation avec ceux avec qui j’avais une relation, mais ceux avec qui je n’avais pas de relation, je ne peux pas vous en parler», avait notamment expliqué l’Argentin. Ambiance…