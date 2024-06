Angleterre : la réaction de James Maddison après son exclusion de la liste

Gareth Southgate affine peu à peu son groupe. En préparation avec 33 joueurs, le sélectionneur anglais doit communiquer sa liste finale de 26 joueurs demain auprès de l’UEFA. Curtis Jones (Liverpool) a dû quitter le groupe, tout comme James Maddison (Tottenham). Le milieu offensif, déçu, a voulu laisser un message à ses supporters.

« Dévasté ne suffit pas. Je me suis bien entraîné et j’ai travaillé dur toute la semaine, mais si je suis honnête avec moi-même, ma forme avec les Spurs lors de mon retour de blessure dans la deuxième moitié de la saison n’était probablement pas au niveau que j’avais fixé, ce qui a donné à Gareth une décision à prendre. Je pensais toujours qu’il y aurait une place pour moi dans un groupe de 26 joueurs car je pense que j’apporte quelque chose de différent et que j’ai été un pilier dans toute cette campagne de qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne, mais le manager a pris sa décision et je dois la respecter. Je reviendrai, je n’en doute pas. Je souhaite aux garçons toute la chance du monde en Allemagne, un groupe incroyable et des gars que j’appelle littéralement certains de mes meilleurs amis. J’espère sincèrement que le football reviendra à la maison », a-t-il communiqué sur son compte X (anciennement Twitter).