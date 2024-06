Cameroun : la guerre reprend entre Samuel Eto’o et Marc Brys

Le grand n’importe quoi du football camerounais épisode 89. Dans la guerre entre la FECAFOOT de Samuel Eto’o et le gouvernement camerounais, les derniers jours laissaient entendre une forme de trêve et de retour au calme. Dans ce sens, Eto’o avait même tenu une conférence de presse pour apaiser les tensions avec Marc Brys et enfin le conforter dans son rôle de sélectionneur camerounais. On pensait donc ce conflit enfin résolu à quelques jours de deux rencontres en qualification au Mondial 2026. Et pourtant…

La suite après cette publicité

Ce n’était visiblement qu’un discours de façade puisque ces dernières heures, la FECAFOOT a publié un communiqué étonnant. «Seuls les membres de l’encadrement technique nommés par le comité exécutif de la FECAFOOT sont ceux reconnus par la FIFA et habilités à recevoir les accréditations nécessaires. La conséquence directe de ce choix (…) sera d’avoir un banc de touche sans adjoints, sans médecins, sans kiné et sans team manager. Toute chose qui compromettra nos chances de victoire. » Cela signifie donc que le staff de Marc Brys ne sera pas autorisé à être sur la pelouse et le technicien belge pourrait donc être tout seul sur son banc pour les matches contre le Cap-Vert et l’Angola. Une situation dingue, encore une fois…