Trophées UNFP 2024 : Vincent Labrune demande à Kylian Mbappé de revenir en Ligue 1

Très attendu ce soir aux trophées UNFP, Kylian Mbappé fait beaucoup parler depuis qu’il a officialisé son départ du Paris Saint-Germain. Et ce soir, le patron de la LFP, Vincent Labrune, lui a envoyé un message et lui demandant un petit service…

« Ce que je retiens avant tout, c’est que Kylian est resté sept ans. Il aurait pu faire le choix de partir. Il a fait rayonner la Ligue 1 et la France. Pour tous ces instants magiques, je voulais te remercier. Je voulais aussi remercier ton club et ton président Nasser Al-Khelaïfi, qui ont rendu ça possible. Je te souhaite de réaliser tes rêves et je nous souhaite à tous que tu reviennes après parce que l’histoire n’est pas finie. J’espère qu’on te reverra », a-t-il déclaré au micro de Prime Video.