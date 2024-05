PL : Aston Villa arrache un match nul totalement fou contre Liverpool !

Ce lundi, la 37e journée de Premier League s’achevait avec un sacré duel entre Liverpool (3e) et Aston Villa (4e). Si les Reds n’avaient pas grand-chose à jouer, les Villans pouvaient assurer leur qualification en Ligue des Champions en cas de victoire. Cependant cela a mal débuté pour la bande d’Unai Emery. Après quelques secondes, Emiliano Martínez était coupable d’une incroyable boulette (1-0, 1re). Une entame délicate pour le club de Birmingham qui a toutefois bien réagi. Servi par Ollie Watkins, Youri Tielemans allait remettre les compteurs à zéro (1-1, 12e). Mais Liverpool était clinique ce soir et Cody Gakpo se chargeait de remettre les Reds devant (2-1, 23e).

Tout le contraire d’Aston Villa qui manquait de justesse à l’image des ratés de Diego Carlos (36e) et Moussia Diaby (43e). Au retour des vestiaires, on est reparti fort entre les deux formations. Sur un coup franc d’Harvey Elliott, Jarell Quansah allait chercher un troisième but des Reds (3-1, 48e). Mais Aston Villa n’abandonnait pas et Ollie Watkins parvenait à réduire l’écart sur un service de Leon Bailey, son but était toutefois refusé pour hors-jeu (52e). Quelques minutes plus tard, une situation similaire se reproduisait, mais le but était refusé à Mohamed Salah pour Liverpool (59e). Par la suite ça allait d’un but à l’autre avec une belle tentative de Nicolo Zaniolo (69e) et une autre de Dominik Szoboszlai (77e). Si Liverpool craquait avec la réduction du score de Jhon Duran (3-2, 85e), le pire était à venir pour les Reds avec le second but du Colombien (3-3, 88e). Les deux équipes ont bataillé, mais se quittent sur un match nul 3-3. Aston Villa compte 5 points d’avance sur Tottenham, mais n’a pas encore assuré sa qualification en Ligue des Champions. Liverpool reste troisième.