Trophées UNFP : le discours d’adieu très émouvant de Kylian Mbappé

À défaut d’avoir reçu un hommage de la part du Paris Sain-Germain, Kylian Mbappé (25 ans) en a reçu un beau ce soir de la part du football français. Sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la cinquième fois, l’attaquant francilien a vécu des jours agités. Entre l’annonce officielle de son départ des Rouge et Bleu en fin de saison, son dernier match mitigé au Parc des Princes face à Toulouse et son sacre au Pavillon d’Armenonville, le Bondynois s’apprête à refermer un long et beau chapitre en France. Et cette fois, ses adieux à la Ligue 1 ont été nettement plus à la hauteur que la vidéo postée vendredi dernier pour annoncer ceux au PSG. Un discours avec plus d’émotions.

«C’est plus difficile que ce qu’on peut laisser paraître, c’est un chapitre de ma vie qui va se fermer. Tu peux préparer tout ce que tu veux… La Ligue 1 ça été une partie de ma vie. Je pars la tête haute en ayant fait tout ce que je pouvais faire, mais je n’aurais pas pu le faire sans les clubs où je suis passé. J’ai côtoyé des joueurs d’exception. Féliciter aussi les nommés, même les Marseillais, même si on peut pas trop le dire (rires). Remercier l’ensemble des gens du club, que ce soit le coach qui m’a toujours fait confiance, avec qui j’ai toujours eu une relation fluide, le staff médical, tous les gens du club, la direction sportive, que ce soit le directeur sportif et le président. Et Son Altesse l’émir qui est venu me chercher à 18 ans et qui a toujours été compréhensif. Sachez que tous ici vous avez une influence sur la carrière que j’ai eue en L1. Je vous dis merci à tous. Je regarde tous les matches, je connais tous les joueurs qui sont là. Ça va me manquer. C’est une page de ma vie qui se tourne», a-t-il confié.

Cette fois, Mbappé a eu un mot pour NAK

Enfin, Mbappé a également corrigé le tir vis-à-vis de la direction parisienne. Dans sa vidéo de vendredi, le champion du monde 2018 a remercié l’ensemble du club, mais n’a eu aucun message pour son président, Nasser Al-Khelaïfi. Un choix sans doute délibéré qui illustre ses mauvaises relations avec NAK. Une confirmation plus spectaculaire est même arrivée cet après-midi avec l’annonce d’un clash violent entre les deux hommes. Une altercation que le PSG a démentie. Qui dit vrai ? Toujours est-il que cette fois, Mbappé a bien eu une (brève) pensée pour Al-Khelaïfi. Mais aussi pour l’Émir du Qatar.

« Ce qui arrive est très excitant. On a beaucoup misé sur moi et j’ai essayé d’être à la hauteur. Remercier ma famille qui m’a toujours soutenu. Faire partie de ma vie, de ma carrière, ce n’est jamais un long fleuve tranquille. Merci à tous, c’était un long chemin. Extrêmement content d’avoir pu participer à l’histoire du championnat à mon échelle. C’est beaucoup d’émotion parce que tu te dis que tu penses à toutes les émotions que j’ai pu traverser. Partir ça me déchire le cœur parce que je n’ai jamais quitté mon pays. Avant d’être des joueurs, on est des hommes et ce métier ne vous permet pas toujours de tout exprimer ce que vous pensez. C’est juste un gars de 25 ans qui a kiffé de toutes ces années, qui a bouclé la boucle. En Ligue 1 j’ai toujours eu le sentiment d’être aimé et c’est un sentiment agréable ». La page est tournée.