Ligue 1 : Brest coiffe Rennes sur le fil au terme d’un festival offensif

Un duel au parfum européen. En attendant les rencontres de l’OL et de l’OM, respectivement opposés à Monaco et Lens, le Stade Rennais et Brest s’affrontaient dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, ce dimanche. Une opposition ô combien décisive pour la fin de saison des deux formations, sous pression après les victoires couplées de Lille et de Nice plus tôt dans la journée. Dans une situation délicate depuis plusieurs journées, Brest se déplaçait en terres rennaises avec la ferme intention de repartir avec les trois points pour demeurer dans le top 4 et mettre fin à sa spirale négative. En embuscade, Rennes pouvait revenir à 5 longueurs de son adversaire du jour en cas de résultat favorable. Au Roazhon Park, ce derby breton commençait sur un rythme effréné dans la mesure où Kalimuendo permettait à Rennes de faire la course en tête après seulement 4 minutes de jeu !

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Brest 56 31 16 16 8 7 49 33 8 Rennes 42 31 7 11 9 11 48 41

Lancé à la limite du hors-jeu, l’attaquant français croisait suffisamment sa frappe pour laisser de marbre Bizot (1-0). Sonné, Brest subissait une seconde fois les foudres de l’attaquant rennais. À l’affût sur un ballon repoussé par Bizot sur un centre fort au second poteau de Doué, Kalimuendo était au rebond pour s’offrir un doublé et faire le break en faveur des locaux (2-0, 9e). Si les supporters Rouge et Noir pensaient que ce derby était d’ores et déjà plié en l’espace de 10 minutes compte tenu de l’entame de match catastrophique brestoise, c’était sans compter sur la réaction immédiate des Ty-Zefs. Longtemps isolé sur le front de l’attaque brestoise, Mounié réduisait l’écart en trompant en deux temps Mandanda, qui était pourtant parvenu à repousser la première tentative de l’offensif brestois (2-1, 11e). Après un début de match complètement fou, l’intensité baissait d’un cran. Alternant les phases de possession, les deux formations se neutralisaient jusqu’au repos.

Désireux de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu’en début de première mi-temps, les Finistériens repartaient pied au plancher. Sur un ballon gratté aux abords de la ligne médiane par un partenaire, Camara était alerté sur le côté droit. Parvenant à prendre le meilleur sur son adversaire direct, l’ailier brestois centrait fort au premier poteau, obligeant Omari à intervenir devant un Mounié à l’affût. Malheureux, le défenseur rennais déviait du tibia et trompait son propre gardien (2-2, 48e). Victime du début de seconde période en fanfare de Brest qui retrouvait enfin un football séduisant, Rennes ne tardait pas à retomber dans ses travers. En manque de réussite à l’image de ce duel perdu par Terrier devant Bizot (51e), les locaux se faisaient piéger sur une transition rapide des visiteurs. Trouvé sur l’aile gauche, Locko prenait de vitesse Doué avant de solliciter Satriano dans les airs. D’un coup de tête rageur, l’Uruguayen propulsait le cuir au fond des filets de Mandanda et permettait à son équipe de prendre les devants pour la première fois de la partie (2-3, 54e).

Dos au mur, Rennes se portait à nouveau vers l’avant dans l’optique de rester au contact de Brest. Encore fallait-il franchir l’obstacle Bizot, impérial devant Doué (62e). À l’inverse, tout souriait aux hommes de Roy qui réalisaient le break par l’intermédiaire de Camara, très inspiré à l’entrée de la surface rennaise (2-4, 66e). Blessé dans son orgueil, Rennes se relançait in extremis grâce à un coup de canon de Theate (3-4, 68e). Regonflés à bloc, les locaux accentuaient la pression dans la moitié de terrain brestoise. À force de pousser, Rennes arrachait l’égalisation sur un coup franc de Bourigeaud dévié du bout du pied par Terrier (4-4, 79e). Au bord de la rupture, Brest coiffait finalement son adversaire sur le fil sur une ultime action conclue par Brassier de la tête (4-5, 90e+7). En terres rennaises, Brest réalise un coup monumental en s’assurant un destin européen avec au passage le gain de la troisième place ! En face, Rennes cale au pire moment dans la course à l’Europe…