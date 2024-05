La vidéo folle des joueurs de Brest devant le but

C’est désormais tout sauf une surprise. Le stade Brestois va disputer pour la première fois de son histoire la Coupe d’Europe la saison prochaine. Mieux, ils sont plus que jamais en course pour une qualification en Ligue des Champions. La preuve qu’au-delà de la qualité intrinsèque des équipes, un vestiaire soudé au sein d’un club familial peut renverser des montagnes. Et lorsque l’on regarde cette vidéo folle publiée par la chaîne YouTube Foot.fr, on comprend mieux ce qui fait la force de l’actuel 3e de Ligue 1.

Il y a cet esprit de camaraderie, de chambrage bon enfant et de saine rivalité qui donne le tempo sur l’état d’esprit qui règne dans le vestiaire du club breton. Une vidéo feel good nommée "si tu ne marques pas tu sors" qui met au défi les joueurs clés de Brest (Romain Del Castillo, Jérémy Le Douaron, Julien Le Cardinal, Kenny Lala, Marco Bizot, Mathias Pereira Lage, Brandan Chardonnet et Jonas Martin pour ne citer qu’eux). Le concept est simple : le dernier qui ne marque pas est éliminé. Il y a plusieurs manches jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. Attention, celui qui met une lucarne a le droit à un avantage qui va créer quelques moqueries et chambrages au sein du groupe. Une vidéo à ne manquer sous aucun prétexte…