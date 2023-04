La suite après cette publicité

Comme chaque lundi, le classement des top buteurs européens se met à jour avec ce 27e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Qualifié pour la finale de la FA Cup après une victoire contre Sheffield United (3-0) ce samedi, Erling Braut Haaland reste large leader avec 32 buts en 28 matches. Le Norvégien dispose d’un bel avantage à l’approche de ce dernier virage de la saison.

Juste derrière lui, on retrouve le buteur équatorien Enner Valencia avec ses 27 buts en 25 matches. Le joueur équatorien n’a pas trouvé la faille lors du match nul prolifique entre Fenerbahçe et Istanbulspor ce dimanche (3-3). Plus loin, Harry Kane remonte sur le podium, mais l’attaquant anglais aurait préféré connaître un week-end différent. Bien que buteur contre Newcastle, son équipe de Tottenham a été balayée d’un revers 6-1. Un sacré coup dur pour la star des Spurs qui affiche tout de même 24 buts en 32 matches.

La Ligue 1 en force

Alors que le Celtic Glasgow a été accroché par Motherwell, Kyogo Furuhashi n’a pas su améliorer ses statistiques. L’attaquant japonais reste tout de même crédité de 23 buts en 31 matches et arrive à la quatrième place. Il devance Kylian Mbappé dont le doublé contre Angers (2-1) lui permet de grappiller des places. Le natif de Bondy affiche 22 buts en 28 matches. C’est mieux que Victor Osimhen qui est sixième avec 21 buts en 25 matches. Le Nigérian n’a pas marqué hier malgré la belle victoire du Napoli contre la Juventus.

Plus loin, Jonathan David arrive en septième position avec 21 buts en 31 matches. L’attaquant canadien a marqué face à Auxerre malgré le match nul concédé par Lille (1-1). Huitième, Lawrence Shankland surgit grâce à un formidable triplé qui lui permet de comptabiliser désormais 21 buts en 33 matches. Alexandre Lacazette, buteur malgré la défaite de l’Olympique Lyonnais contre l’Olympique de Marseille (2-1), arrive neuvième avec 20 buts en 29 matches. Enfin, Hugo Cuypers se retrouve dixième avec 20 buts en 33 matches. Malgré une défaite 2-1 contre Oostende, l’attaquant de La Gantoise a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets.

Onzième, Kevin van Veen (Motherwell) comptabilise aussi 21 réalisations sur cette saison. Aux portes du top 10 également, on retrouve Ivan Toney (Brentford) et Fabio Borini (Fatih Karagümrük) avec 19 buts. Folarin Balogun (Stade de Reims), Artem Dovbyk (Dnipro-1), Malcom (Zenit), Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Ayase Ueda (Cercle Bruges), Gianni Bruno (Saint-Trond) et Lawrence Shankland (Hearts) sont plus loin avec 18 réalisations. Suivent Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Loïs Openda (RC Lens), Habib Diallo (Strasbourg), João Mário (Benfica), Cédric Itten (Young Boys de Berne), Gonçalo Ramos (Benfica) et Robert Lewandowski (FC Barcelone) avec 17 buts.

Le classement des tops buteurs européens