Comme chaque lundi, le classement des top buteurs européens se met à jour avec ce 26e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme le football est un sport qui se joue à onze contre onze et qu’à la fin, c’est Erling Braut Haaland qui marque, ce n’est pas étonnant de trouver le Norvégien en tête de ce classement. Auteur d’un doublé contre Leicester avec Manchester City (3-1), le buteur confirme qu’il est un buteur hors pair et ce ne sont pas ses 32 réalisations en 28 rencontres qui remettront cela en cause.

Derrière, l’écart se forme avec son plus proche poursuivant. Muet lundi contre Fatih Karagümrük (2-1) mais buteur ce samedi contre Ankaragücü (2-1) sur penalty, Enner Valencia maintient un bon rythme et affiche pas moins de 27 buts en 24 matches. Des chiffres impressionnants pour l’Équatorien qui réalise une saison d’exception en Süper Lig. Le podium est complété par le Japonais Kyogo Furuhashi avec 23 buts en 30 matches. Hier avec le Celtic Glasgow, il a encore était déterminant pour son équipe puisqu’il a marqué face à Kilmarnock (4-1). Cela lui permet de retrouver la troisième place de justesse.

La Ligue 1 en force

Ne trouvant pas le chemin des filets contre Bournemouth (3-2), Harry Kane se voit doubler puisqu’il a disputé 31 matches pour marquer 23 buts. L’attaquant des Spurs se retrouve à la quatrième position. Cinquième, Victor Osimhen a fait son retour de blessure face à l’Hellas Vérone, mais n’a pas su forcer la décision (0-0). Il est placé devant Kylian Mbappé dont la réalisation face à Lens (3-1) lui permet de maintenir le rythme avec 20 buts en 27 matches. Il devance Jonathan David, un autre pensionnaire de Ligue 1 qui a marqué contre Montpellier (2-1).

Un autre joueur de Ligue 1 arrive en huitième position, il s’agit d’Alexandre Lacazette. Le Lyonnais qui a transformé un penalty lors de la victoire 2-1 contre Toulouse poursuit son excellente saison et affiche désormais 19 buts en 28 matches. Hugo Cuypers descend lui à la neuvième place puisqu’il reste sur deux rencontres sans trouver la faille avec La Gantoise. Il dispose néanmoins de 19 buts en 32 matches. Enfin et avec des statistiques similaires, le Néerlandais Kevin van Veen arrive dixième. Buteur de Motherwell, il a marqué samedi malgré la défaite 2-1 contre Dundee United.

Aux portes du top 10, on retrouve Folarin Balogun (Stade de Reims), Artem Dovbyk (Dnipro-1), Gianni Bruno (Saint-Trond), Ivan Toney (Brentford) et Lawrence Shankland (Hearts) avec 18 buts inscrits. Suivent Wissam Ben Yedder (AS Monaco), João Mário (Benfica), Ayase Ueda (Cercle Bruges), Gonçalo Ramos (Benfica) et Robert Lewandowski (FC Barcelone) avec 17 buts. Paul Onuachu (Genk-Southampton), Malcom (Zenit), Quincy Promes (Spartak Moscou), Markus Pink (Austria Klagenfurt), Terem Moffi (Lorient-Nice), Vincent Janssen (Antwerp), Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Guido Burgstaller (Rapid Vienne), Jean-Pierre Nsamé (Young Boys de Berne), Duk (Aberdeen) et Niclas Fülkkrug (Werder Brême) comptent 16 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens