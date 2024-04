OM : inquiétude de l’Atalanta pour Gianluca Scamacca ?

Alors que l’Olympique de Marseille a remporté une belle victoire au Vélodrome contre le RC Lens dimanche soir (2-1), les Phocéens n’ont pas de temps à perdre et doivent rapidement préparer cette double confrontation face à l’Atalanta Bergame, en demi-finale de la Ligue Europa. La rencontre aller est prévue ce jeudi soir à Marseille. Le club italien fait de même malgré une petite inquiétude autour de la forme physique de Gianluca Scamacca, l’homme en forme du moment :

«Je n’ai pas pu le faire rentrer et ça me contrarie, c’est un joueur qui a besoin de jouer. On va voir comme sa gêne évolue dans les prochains jours», a alors expliqué l’entraîneur italien. Si le pépin physique semble bénin à ce jour, la Dea ne prendra aucun risque avec son buteur en forme qui affiche cette saison un total de 15 buts, toutes compétitions confondues, dont cinq en C3. Les prochaines séances d’entraînement détermineront beaucoup de choses quant à se présence jeudi soir au Vélodrome.