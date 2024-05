Baghdad Bounedjah quitte Al-Sadd !

Attaquant au club d’Al-Sadd depuis 2015, Baghdad Bounedjah va changer d’air. L’attaquant de 32 ans qui a remporté quatre championnats (2019, 2021, 2022 et 2024) avec la formation qatarie arrivait en fin de contrat en juin. Après une dernière saison intéressante, mais où il aura moins joué (27 matches pour 14 buts et 4 passes décisives), l’ancien d’Oran et de l’ES Sahel se retrouve désormais libre de tout contrat.

La suite après cette publicité

«Au fils juste, au brave guerrier, à la légende, à Bagdad… Dans votre carrière à Al-Zaeem, vous avez réalisé un exploit et parfois un miracle. Vous avez été le meilleur représentant du joueur arabe et le meilleur ambassadeur de notre bien-aimée Algérie. Tout le monde autour de vous vous aimait et vous adorait depuis les tribunes. Merci pour chaque beau moment que vous avez participé à créer afin de nous rassembler. Merci pour chaque sourire qui est venu. Vous en êtes la raison. Vous resterez une partie importante de l’histoire de ce club», peut-on notamment lire dans un communiqué. Le vainqueur de la CAN 2019 avec l’Algérie est libre de tout contrat désormais.