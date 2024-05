Nice-PSG : les compositions officielles

La dernière ligne droite. Si le PSG se déplace à Nice (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM) avec l’esprit libéré, les Aiglons ont la pression sur ce match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Cinquième avec 54 pts, les Niçois peuvent revenir à un point de Lille et Brest, virtuellement qualifiés pour la Ligue des champions, en cas de victoire ce soir. Un enjeu majeur pour l’OGCN face à un PSG déjà champion et tourné vers sa finale de Coupe de France, le 25 mai prochain face à l’OL.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Francesco Farioli reste en 4-3-3 et fait un changement après le succès face au Havre (1-0), vendredi, avec le retour de Lotomba dans le onze à la place de Mendy à droite de la défense. Todibo et Dante forment la charnière. Rosario est accompagné de Thuram et Sanson au milieu alors que Boga et Cho animeront les côtés. Moffi est titulaire devant. Côté PSG, Lucas Hernandez, Dembélé, Hakimi, Kolo Muani, Nuno Mendes et Navas sont absents, tout comme Kylian Mbappé légèrement blessé. Tenas est confirmé dans le but. Zague va évoluer à droite de la défense avec Beraldo à gauche et une charnière Skriniar-Marquinhos. Du classique au milieu avec Zaïre-Emery, Vitinha et Ruiz alors que devant Lee et Barcola accompagnent Ramos.

Les compositions officielles :

Nice : Bulka – Lotomba, Todibo, Dante, Bard – Sanson, Rosario, Thuram – Cho, Moffi, Boga.

La suite après cette publicité

PSG : Tenas – Zague, Skriniar, Marquinhos, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Lee, Ramos, Barcola.

[Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG ou de Nice rapporte 255€.]