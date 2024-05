Reims-OM : les compositions probables

Après un parcours honorable en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a retrouvé la Ligue 1 le week-end dernier. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome se sont imposés 3 à 1 contre Lorient et espèrent poursuivre ainsi ce soir à Reims. Un match très important pour les Phocéens, huitièmes de L1 avec 47 points, et toujours en course pour obtenir une place qualificative pour la Coupe d’Europe. Pour cela, il faudra éviter de tomber dans le piège du SDR.

La suite après cette publicité

Pour ce choc, Jean-Louis Gasset devrait miser sur un 4-3-3 avec Pau Lopez dans les cages. Devant lui, on retrouvera un quatuor Merlin-Balerdi-Mbemba-Clauss. Au milieu, Veretout, Kondogbia et Gueye devraient débuter. Enfin, Aubameyang sera Luis Henrique et Ismaïla Sarr. En face, Reims devrait aussi jouer en 4-3-3 avec le onze suivant : Diouf-De Smet-Abdelhamid-Agbadou-Koné-Teuma-Stambouli-Munesti-Nakamura-Diakité-Ito. Une belle affiche à suivre en direct sur notre site à 21 heures.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de l’OM face peut vous rapporter jusqu’à 215€ et celle de Reims jusqu’à 310€.